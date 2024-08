Ứng dụng công nghệ AI đang thay đổi cách thức vận hành doanh nghiệp

Diễn đàn Triển lãm và Diễn đàn về Đổi mới Sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á - InnoEx 2024 khai mạc ngày 22/08 tại Trung tâm Triển lãm Thiskyhall Sala, Thành phố Thủ Đức.

KHẲNG ĐỊNH TP.HCM NHƯ MỘT ĐIỂM ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát biểu tại phiên khai mạc InnoEx 2024, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong quá trình phát triển kinh tế, TP.HCM xác định đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ đột phá, chiến lược, là động lực chính cho tăng trưởng, góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh để phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Trong những năm qua, TP.HCM đã ban hành và thực thi nhiều chính sách đa dạng và đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, với sự triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ chính quyền thành phố và sự tham gia tích cực, lan tỏa sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Bùi Xuân Cường cho rằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM đang được đánh giá năng động nhất cả nước, chiếm 50% số lượng start-up, 40% cơ sở ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, 44% dòng vốn đầu tư, 60% các thương vụ, đồng thời đang hình thành các mối liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới.

Tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường “đặt hàng” một số vấn đề đến các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thứ nhất, các doanh nghiệp thành phố phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo, xem đây là tiêu chí trọng tâm hàng đầu để theo kịp các xu hướng về chuyển đổi sạch, chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh, cũng như nắm bắt tiêu chuẩn về phát triển bền vững, lao động, môi trường trong xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Thứ hai, cùng với doanh nghiệp trong cộng đồng đổi mới sáng tạo biến câu chuyện thương hiệu của mình thành những hành động cụ thể, lan tỏa thương hiệu truyền cảm hứng thương hiệu cho các doanh nghiệp khác, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một điểm đến của đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Thứ ba, với những tiềm năng phát triển, TP.HCM mong muốn các đối tác, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hãy mạnh dạn chọn TP.HCM là nơi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu của thị trường. TP.HCM cam kết đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hướng sự thành công và phát triển bền vững.

Diễn đàn Triển lãm và Diễn đàn về Đổi mới Sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á - InnoEx 2024 chính thức khai mạc sáng 22/08.

AI TÁC ĐỘNG KHỔNG LỒ ĐẾN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

Sau phiên khai mạc, InnoEx tiếp tục đến với Diễn đàn InnoEx Business Innovation Forum chủ đề “AI Innovation: How AI Innovation is Redefining the Way Industries Operate”, với sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp đã và đang có những ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn An Nguyên - sáng lập và tổng giám đốc của Trusting Social - cho rằng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tổng quát (Artificial General Intelligence - AGI), tạo nên một cuộc cách mạng thật sự, ảnh hưởng đến hầu hết mọi ngành nghề trong cuộc sống. Cuộc cách mạng này có mức độ tác động tương đương với những bước tiến vượt bậc trước đây như sự ra đời của máy tính cá nhân, Internet…

Ông Nguyên ví dụ có thể thấy rõ nhất sức mạnh của một mô hình AGI là ChatGPT. Các AGI có thể tiệm cận được khối lượng kiến thức lớn của nhân loại. Nếu như trước đây một “điểm yếu” của AGI so với con người nằm ở khả năng tư duy qua nhiều bước phức tạp, thì mới đây nền tảng AI của Google đã có thể giành huy chương bạc tại Olympics toán học. “Việc AGI có thêm khả năng tư duy sẽ là cơn “đại hồng thủy” thay đổi hoàn toàn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Cuộc cách mạng này không trừu tượng, nó đang diễn ra quanh ta”, ông Nguyên nói.

Trong khi đó, ông Il-Dong Kwon - Giám đốc Điều hành và Trưởng Bộ phận Đối tác BCG Vietnam - cho biết các khảo sát do công ty thực hiện cho thấy những doanh nghiệp đã áp dụng AI tạo sinh (GenAI) ghi nhận mức tăng trưởng ít nhất 2,6% đồng thời có tiềm năng bao phủ thị trường rộng lớn hơn. Nhiều bộ phận trong công ty được tối ưu chi phí và thời gian ghi áp dụng GenAI, chẳng hạn marketing tiết kiệm đến 95% sức lực, còn sản xuất video tiết kiệm được 50% công sức.

Trong ngành ngân hàng, ông Il-Dong Kwon cho biết chi phí trả tiền cho nhân viên trực tổng đài đã được nhiều đơn vị giảm chỉ còn 1/10 so với chi phí trước khi áp dụng AI. Ngân hàng UBS dùng AI đánh giá các khoản vay, giúp hiệu suất tăng lên gấp 6 lần. Ngân hàng JP Morgan dùng AI rà soát các hợp đồng với độ chính xác đến 95%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị RYNAN Technologies Vietnam - cho biết AI đang được sự ứng dụng doanh nghiệp này ứng dụng rộng rãi. Cụ thể năm qua, doanh nghiệp đã xây dựng thành công một mô hình mạng lưới giám sát côn trùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các dữ liệu về rầy nâu và thiên địch được máy tính phân tích, tổng hợp và xử lý theo thời gian thực.

Từ đó, mô hình này có thể cho nông dân và chuyên gia nông nghiệp có thể quan sát được bản đồ hoạt động rầy nâu hiện tại, xu hướng phát triển trong tương lai gần ra sao, cũng như số lượng thiên địch hiện tại như thế nào. Dựa vào các chỉ số giữa mật độ rầy nâu và mật độ thiên địch, chuyên gia có thể khuyến cáo nông dân khi nào nên dùng thuốc bảo vệ thực tập, khi nào chưa nên, từ đó giảm hàm lượng hóa chất nông nghiệp.

Ông Steven Trương - nhà sáng lập và tổng giám đốc Vinbrain - chia sẻ sức khỏe là một trong những lĩnh vực thách thức nhất khi áp dụng AI tại Việt Nam. Mỗi bệnh viện đang có những đặc thù riêng biệt, hệ thống lại thiếu cơ sở dữ liệu và các mô hình đồng bộ. Yêu cầu tỉ lệ chính xác của các ứng dụng AI trong sức khỏe rất lớn, đôi khi tỉ lệ 90% cũng chưa thể thuyết phục.

Thử thách là vậy nhưng ông Steven Trương cho rằng tác động AI đem đến là “khổng lồ”. Trong một số nghiên cứu thực tế của tại một số bệnh viện Việt Nam, ông nhận thấy nhiều khối lượng công việc sức người phải mất tới 10 năm phân tích thì AI xử lý xong ngay trong… 11 giờ. “Vì vậy, áp dụng AI là chuyện tất yếu dù có khó khăn đến đâu. Chỉ có điều chúng ta phải biết dùng AI như thế nào cho đúng”, ông Steven nói.

Theo ông, một yếu tố quan trọng khi áp dụng AI là quản lý rủi ro, cả đầu vào lẫn đầu ra thông tin. Về đầu vào, nguồn dữ liệu các đơn vị cung cấp cho AI phải chính xác mới có thể cho kết quả chính xác. Về đầu ra, các đơn vị cần có những cách thức tái kiểm tra các kết quả từ AI, tránh trường hợp phó thác hoàn toàn vào AI.