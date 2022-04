Ứng dụng công nghệ blockchain, Crystabaya giúp thị trường khách sạn tăng trưởng

Hội nghị có sự góp mặt của đại diện các Sở, Ban, Ngành, các khách mời đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó không thể thiếu khách mời đến từ ngành khách sạn - resort, du lịch, lữ hành - tour và các đơn vị đang tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số cho việc phục hồi sau đại dịch.

Đại diện Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã giới thiệu nền tảng Crystabaya - Siêu thị du lịch dịch vụ thế hệ mới, ứng dụng công nghệ Blockchain vào ngành khách sạn, du lịch… Nền tảng này giúp ngành du lịch, khách sạn bắt kịp xu thế của thời đại, đem tới giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành nhưng vẫn thu về nguồn khách lớn.

Bà Lê Thanh Thu - Giám đốc khách sạn Nagar bày tỏ: “Crystabaya là nền tảng hữu dụng dành cho các khách sạn, hỗ trợ các chủ khách sạn trong quản lý doanh thu. Hơn nữa, khách hàng vừa đặt phòng, vừa mua bán linh hoạt trên nền tảng này rất thuận tiện. Là một thành viên trong ngành khách sạn Việt Nam nói chung, tôi rất quan tâm tới Crystabaya vì nền tảng này là giải pháp đáp ứng được nhu cầu về chi phí, nguồn khách hàng cho khách sạn của tôi hơn các nền tảng tương tự khác”.

Ông Huỳnh Phúc Vinh - Giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS đánh giá: “Crystabaya tạo ra cơ hội lớn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cho ngành khách sạn và du lịch. Đây là một ngách bán hàng mới. Dựa trên nền tảng thông minh này, khách sạn tận dụng tất cả các quỹ phòng “còn trống” một cách hiệu quả nhất có thể. Đồng thời, Crystabaya giúp người dùng vừa bán hàng, vừa huy động nguồn tiền chuyển về ngay lập tức, mang đến một phân khúc tiếp cận hoàn toàn mới, độc đáo hơn”.

Ông Lê Xuân Huy - Giám đốc Kinh doanh của Crystabaya chia sẻ về những lợi điểm nổi bật, đầy đột phá của nền tảng giao dịch trực tuyến Crystabaya.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành du lịch, lữ hành, kiến tạo nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng All - in - one (Tất cả trong một) đem tới kỳ nghỉ đa trải nghiệm cho du khách, Tập đoàn du lịch Crystal Bay tiên phong đổi mới, ứng dụng công nghệ vào ngành du lịch. Luôn thấu hiểu nhu cầu mua sắm, đặt phòng online của khách hàng, mong muốn mang tới những trải nghiệm 4.0 đầy đột phá, Crystal Bay bắt kịp xu hướng Internet of Things (IoT) đang bùng nổ trên toàn cầu, nhanh chóng ứng dụng công nghệ blockchain để chuyển đổi số. Thêm vào đó, Crystal Bay cũng bắt tay đưa các doanh nghiệp cùng ngành vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại hội nghị lần này, VinHMS và Crystal Bay còn tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm những tính năng, công nghệ tiên tiến hết sức trực quan tại khu vực demo sản phẩm với giải pháp CiHMS từ Công ty Cổ phần Sản xuất & Kinh doanh phần mềm VinHMS và giải pháp Crystabaya - siêu thị dịch vụ du lịch trực tuyến thế hệ mới, hợp tác giữa Tập đoàn du lịch Crystal Bay và Công ty công nghệ Beowulf Blockchain hàng đầu của Mỹ. Đồng thời, hai bên cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển thông qua việc Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Ngoài việc liên kết, hợp tác với các đối tác lớn như: Vinpearl, VinHMS, Mường Thanh, BIM, MIK group... quý 4 năm nay, Crystabaya đặt mục tiêu bắt đầu đưa vào vận hành chính thức, mở cổng kết nối rộng rãi đến các đối tác uy tín khác như Agoda, Hotels.com, Traveloka, My Tour... cùng nhiều hệ thống lưu trú trong và ngoài nước để chuyển đổi đêm phòng, nhiều dịch vụ du lịch khác của họ thành token NFT.

Các đối tác, khách hàng có mặt tại sự kiện còn được tham gia vào phần rút thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn như: Voucher 4 triệu đồng - 2 ngày 1 đêm tại Riviera, Voucher 8 triệu đồng - 3 ngày 2 đêm tại Riviera cùng gói tắm bùn miễn phí dành cho 2 người tại I-resort, kỳ nghỉ 2 ngày và ưu đãi giảm giá suốt 12 tháng trên toàn hệ thống Vinpearl.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tập đoàn du lịch Crystal Bay phát triển bền vững với 3 trụ cột: lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm.

Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và ra mắt Crystabaya, Crystal Bay là một trong những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số trong du lịch, giải pháp kinh doanh sáng tạo, tăng thanh khoản, mở rộng thị trường, đưa du lịch Việt vươn tầm và phát triển bền vững trong giai đoạn bình thường mới.