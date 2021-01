"Vaccine Covid-19 không phải viên đạn thần, cần thời gian để tạo miễn dịch cộng đồng"

Tại tọa đàm "Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế" sáng nay, ông Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết hiện nay trên thế giới đã có một số vaccine ngừa Covid-19 được thông qua, nhưng cảnh báo rằng đây không phải là “viên đạn thần” và cần thêm thời gian để vaccine tạo được miễn dịch cộng đồng.

Theo ông Kidong Park, người dân Việt Nam vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ đơn giản như rửa tay, đeo khẩu trang mọi nơi, đồng thời giữ bình tĩnh và cùng hy vọng sớm đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng.

Đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, ông Kidong Park nhận xét dù là quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch do có đường biên giới với nhiều nước, Việt Nam đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và dập dịch nếu so sánh số ca mắc và tử vong do COVID-19 gây ra với những đất nước có dân số lớn hơn hoặc bằng Việt Nam.

Trưởng đại diện WHO cũng chúc mừng Việt Nam có 2 ứng viên vaccine được đưa vào thử nghiệm lâm sàng và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm có những thành tựu mới. Ông đánh giá thông qua vaccine NanoCovax đang được thử nghiệm, ngành y tế Việt Nam có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đồng thời, ông Kidong Park đánh giá cao và cảm ơn sáng kiến về “Ngày thế giới sẵn sàng phòng chống dịch bệnh” 27/12 do Việt Nam đề xuất tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sáng kiến này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết A/RES/75/27 trong phiên họp toàn thể ngày 7/12/2020 và nhận được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia.

Toàn cảnh tọa đàm "Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế" sáng 15/1 - Ảnh: Đại sứ quán Pháp

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định với sự bùng phát của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, không một quốc gia, vùng lãnh thổ nào có thể đơn lẻ kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh.

"Cùng với nỗ lực trong nước để đẩy lùi dịch bệnh, là một quốc gia thành viên có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam chủ trương cần chung tay hợp tác với các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến này. Việt Nam ủng hộ WHO trong vai trò điều phối các nỗ lực toàn cầu phòng, chống dịch bệnh. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thúc đẩy nỗ lực hợp tác chung của khu vực trong phòng, chống đại dịch Covid-19", Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Tọa đàm "Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế" do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Pháp phối hợp tổ chức diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, đe dọa cuộc sống cũng như cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Tọa đàm nhằm mục đích giới thiệu những sáng kiến quốc gia và đa phương chống các đại dịch và nhằm tăng cường hệ thống y tế, tranh luận về những vấn đề trọng tâm của mối quan tâm an ninh y tế toàn cầu và cuối cùng nhằm tái khẳng định vai trò quan trọng của Liên Hiệp quốc trong điều phối toàn cầu các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nỗ lực, thành tựu, chính sách hợp tác về song phương và đa phương của Việt Nam trong phòng chống Covid-19, vai trò và sự tham gia của WHO, Quỹ toàn cầu trong phòng chống dịch bệnh.