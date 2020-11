Vàng hồi giá, USD tự do đi ngang

Giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ sau mấy phiên liên tiếp giảm nhỏ giọt, kéo giá vàng miếng trong nước sáng thứ Bảy (21/11) hồi phục. Tuy vậy, giá vàng quốc tế và trong nước cùng có một tuần đi xuống.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,75 triệu đồng/lượng và 56,2 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC bán ra hiện tăng 100.000 đồng/lượng tại DOJI và tăng 50.000 đồng/lượng tại SJC.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác dao động trong khoảng 53,4-53,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54,2-54,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 53,4 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 53,66 triệu đồng/lượng và 54,36 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước đã có một tuần giảm giá do sức ép từ thị trường vàng thế giới. Nếu so với sáng thứ Bảy tuần trước, giá bán ra của vàng miếng SJC hiện giảm khoảng 300.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, mốc giá 56 triệu đồng/lượng được vàng miếng giữ vững cho tới thời điểm này. Đây cũng là ngưỡng giá mà vàng miếng duy trì trong phần lớn thời gian của khoảng 3 tháng trở lại đây.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 3,7-3,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra tại DOJI trong 1 năm qua. Đơn vị: triệu đồng/lượng - Nguồn: DOJI.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 4,4 USD/oz, chốt ở 1.871,4 USD/oz. Mức giá này tương đương 52,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Tính cả tuần, giá vàng thế giới giảm 0,7%, dù được hỗ trợ bởi đồng USD xuống giá. Nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro phần nào giảm sút trong tuần này, khi nhà đầu tư lạc quan trước những bước tiến tích cực của vaccine ngừa Covid-19, cho dù số ca nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục lập kỷ lục.

Hãng dược phẩm Pfizer ngày 20/11 cho biết đã nộp hồ sơ lên Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xin phê chuẩn để vaccine Covid-19 của hãng được tiêm khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên một vaccine Covid-19 được xin cấp phép tại Mỹ. Động thái xin cấp phép diễn ra sau khi Pfizer công bố kết quả kiểm nghiệm cuối cùng cho thấy vacinne này đạt hiệu quả 95%.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của FXTM nhận định với trang MarketWatch rằng đây là một tuần ảm đạm nữa của giá vàng cho dù có nhiều yếu tố tác động lên tâm lý nhà đầu tư. Điều đáng nói là những yếu tố đó - gồm lạc quan về vaccine, bi quan về Covid-19 leo thang ở Mỹ, và đồng USD mất giá - gây ra những ảnh hưởng trái chiều, khiến giá vàng không thể có những biến động rõ rệt.

"Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động của tin tức về vaccine và tình hình số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, giá kim loại quý này đang chờ một chất xúc tác mang tính định hướng", ông Otunuga nói.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác kết thúc tuần giao dịch ở mức 92,4 điểm, giảm gần 0,4% trong tuần.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.200 đồng (mua vào) và 23.230 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua. Nếu so với thứ Bảy tuần trước, giá USD cũng không thay đổi.