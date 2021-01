Vàng thế giới lao dốc hơn 4%, trong nước “bay” tiếp 400.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới có phiên giảm mạnh nhất 2 tháng vào đêm qua, trượt sâu về vùng 1.850 USD/oz, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (9/1) sụt 400.000 đồng/lượng. Giá USD tự do sau một ngày "nằm im" đã nối lại xu hướng tăng trên 23.400 đồng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM , Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,3 triệu đồng/lượng và 56 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 400.000 đồng/lượng, nâng tổng mức giảm trong 3 ngày liên tiếp lên gần 1,3 triệu đồng/lượng. Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm 200.000 đồng/lượng.

Mức giảm sáng nay của giá vàng miếng không phản ánh đầy đủ mức giảm đêm qua của giá vàng thế giới. Nếu giảm theo đúng biên độ của giá vàng thế giới giao ngay, giá vàng miếng sáng nay phải hạ khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/lượng. Do đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới bị kéo giãn rộng.

Hiện tại, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 4,4-4,5 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi giảm gần 1 triệu đồng/lượng sáng nay.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 54,38 triệu đồng/lượng và 55,08 triệu đồng/lượng, hạ 850.000 đồng/lượng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/1 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 63,8 USD/oz, tương đương giảm 3,3%, còn 1.851 USD/oz. Giá vàng giao tháng 2 trên sàn COME "bốc hơi" 78,2 USD/oz, tương đương giảm 4,1%, còn 1.835,4 USD/oz.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của giá vàng kể từ đầu tháng 11.

Theo trang MarketWatch, giá vàng chịu áp lực giảm mạnh từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ không ngừng tăng. Lợi suất tăng khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn kim loại quý trong mắt giới đầu tư. Đối với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, lợi suất chốt tuần ở mức gần 1,1%, so với mức gần 0,93% khi chốt năm 2020.

Ngoài ra, đồng USD tiếp tục hồi phục cũng làm gia tăng sức ép mất giá lên vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng lên ngưỡng 90,7 điểm, nâng tổng mức tăng trong tuần lên gần 0,2%, dù trong tuần có lúc chỉ số giảm xuống đáy 3 năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần giao dịch đầu năm với mức tăng điểm mạnh. "Tâm lý lo sợ rủi ro hiện đang ở mức rất thấp trên thị trường, không có lợi cho các kim loại quý vốn có vai trò kênh đầu tư an toàn", nhà phân tích Jim Wyckoff thuộc Kitco.com phát biểu.

Ngoài ra, giá tiền ảo Bitcoin lập thêm đỉnh cao kỷ lục mới trên 41.000 USD vào ngày 8/1 cũng "hút bớt một phần sự quan tâm của giới đầu tư đối với vàng", theo ông Wyckoff.

Tính cả tuần, giá vàng giảm 3,2%, dù trong tuần có lúc giá vàng đạt mức cao nhất 2 tháng. Giá vàng thế giới hiện tương đương 51,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Sáu công bố báo cáo việc làm tháng 12 xấu hơn dự báo, nhưng thông tin này không đủ sức hỗ trợ cho giá vàng,cho dù giới đầu tư kỳ vọng chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tung thêm một gói kích cầu mới trị giá hàng nghìn tỷ USD. Trong tháng cuối cùng của năm 2020, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ mất 140.000 việc làm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chính thức không thay đổi ở mức 6,7%.

"Thật bất ngờ vì giá vàng giảm mạnh đến vậy trong khi số liệu việc làm cho thấy khó khăn kinh tế vẫn còn lớn", nhà phân tích Naeem Aslam thuộc AvaTrade nói với MarketWatch. "Thị trường tài chính đã xem tin xấu về thị trường việc làm là tin tốt vì cho rằng chính quyền mới sẽ có thêm chính sách kích cầu. Điều này thúc đẩy việc rót vốn vào các tài sản rủi ro".

Ông Biden tuyên bố vào ngày thứ Năm tuần tới sẽ đưa ra một kế hoạch kích cầu mới trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Nhiều nhà phân tích tin rằng kế hoạch kích cầu này, cùng với chủ trương giữ chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lợi cho giá vàng trong dài hạn. Ông Aslam cho rằng giá vàng đã bị bán quá mức trong tuần này, đồng nghĩa với khả năng tăng trở lại trong tuần tới, khi giới đầu tư tranh thủ mức giá xuống thấp để mua vào.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.390 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so với sáng qua. So với mức chốt năm 2020, giá USD tự do hiện tăng 40 đồng.