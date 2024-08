Vàng trượt giá vì nhà đầu tư chốt lời

Vàng giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/8), do nhà đầu tư chốt lời sau khi kim loại quý này có thời điểm tăng giá mạnh trong phiên giao dịch. Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể sớm vượt 2.500 USD/oz vì nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 3 USD/oz, tương đương giảm 0,12%, còn 2.444,1 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 74,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Tuy nhiên, giá vàng đã tăng 1,8% trong tuần này do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị nóng lên ở Trung Đông và kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 - động thái sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho giá vàng.

“Ở mức giá hiện nay của vàng, chúng tôi cho rằng sẽ có những phiên giảm và nhà đầu tư sẽ chốt lời. Nhưng về cơ bản, triển vọng giá vàng nghiêng về tăng hơn là giảm”, COO Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold phát biểu.

Theo số liệu thống kê mới nhất, thị trường việc làm của Mỹ giảm tốc mạnh hơn kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp đến từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới trong tháng là 179.000 công việc, so với con số 185.000 công việc mới mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% từ 4,1% trước đó.

Bản báo cáo khiến giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong khi tỷ giá đồng USD sụt dốc, tạo ra lực hỗ trợ cho giá vàng, giúp kim loại quý này tránh được nguy cơ giảm sâu do áp lực chốt lời.

Do giá trái phiếu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái do nhà đầu tư đổ xô mua trái phiếu để tìm kiếm an toàn. Họ lo ngại rằng Fed có thể đã phạm một sai lầm khi không cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào tuần này.

Cùng với đó, đồng USD giảm giá mạnh, với chỉ số Dollar Index rớt 1,15%, chốt tuần ở mức 103,22 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 3. Cả tuần, Dollar Index giảm 1,05%.

Tuần này, một động lực tăng quan trọng của giá vàng là việc Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư tuyên bố có thể cắt giảm lãi suất ngay vào tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ diễn biến đúng như kỳ vọng.

Với báo cáo việc làm ảm đạm vừa công bố, nhiều chuyên gia cho rằng Fed có thể sẽ phải giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, thay vì 0,25 điểm phần trăm.

“Thị trường đang tính đến khả năng hơn 70% Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo trang MarketWatch, trong vòng chưa đầy 3 tuần trở lại đây, giá vàng đã có 3 lần lập kỷ lục mới. Lần gầy đây nhất vào hôm thứ Năm, giá vàng giao tháng 12 có lúc đạt 2.506,6 USD/oz - mức giá nội phiên cao chưa từng thấy.

Với môi trường lãi suất giảm và căng thẳng địa chính trị toàn cầu còn cao, công ty State Street dự báo vàng có thể giao dịch trong vùng giá 2.200-2.500 USD/oz trong thời gian còn lại của năm nay, “nếu không có thay đổi quan trọng nào trong bối cảnh kinh tế và chính trị”.

Chuyên gia George Milling-Stanley của State Street nhận định môi trường kinh tế và chính trị của thế giới “đang trở nên có lợi hơn cho giá vàng, chẳng hạn đồng USD đang yếu đi do Fed giảm lãi suất”. Ông cũng nói rằng giá vàng hoàn toàn có khả năng đạt tới vùng biên độ 2.500-2.700 USD/oz.