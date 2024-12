Vàng tụt giá dưới sức ép của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/12), khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng gây áp lực lên thị trường kim loại quý. Mối quan tâm lớn của nhà đầu tư vàng vào thời điểm này là việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng và các chính sách của ông có thể phủ bóng lên triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 12,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,49%, chốt ở mức 2.621,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 80,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Sáu, đạt mức 4,627% vào cuối phiên, sau khi đạt mức cao nhất từ tháng 5 trong phiên ngày thứ Năm.

“Lợi suất tăng lên một chút và giá vàng chịu áp lực giảm trong phiên này, trong lúc khối lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp trong mùa nghỉ lễ cuối năm”, chiến lược gia trưởng Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 2,1 USD/oz, tương đương giảm chưa đầy 0,01%. Giá vàng thế giới quy đổi cũng gần như đi ngang so với mức ghi nhận vào cuối tuần trước.

Những yếu tố dài hạn có lợi cho giá vàng như căng thẳng địa chính trị và nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn đang hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn ở Mỹ trong nhiệm kỳ tới của ông Trump đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD tăng, từ đó gây áp lực mất giá lên vàng.

Từ mức chốt hơn 4,5% vào tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 4,6% vào cuối tuần này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,11% trong phiên ngày thứ Sáu, còn 108,01 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng 0,36% trong tuần này và tăng 7,6% trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.208 đồng (mua vào) và 25.538 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.

Trong một báo cáo về triển vọng giá vàng năm tới, nhà phân tích cấp cao Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định xu hướng tăng vững của đồng USD - do hậu thuẫn từ quan điểm chính sách tiền tệ bớt mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu kinh tế khả quan của Mỹ - sẽ hạn chế cơ hội tăng giá của vàng trong nửa đầu năm.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Nhưng mặc những thách thức ngắn hạn, mục tiêu 3.000 USD/oz của giá vàng vẫn khả thi”, ông Razaqzada cho rằng bất kỳ sự điều chỉnh hay tích lũy nào của giá vàng trong nửa đầu năm 2025 cũng đều có thể mở đường cho một đợt tăng trong nửa sau của năm.

“Nhờ lực tăng mạnh của giá vàng trong năm 2024, bất kỳ đợt giảm giá nào cũng sẽ thu hút nhu cầu săn hàng giá rẻ và các nhà đầu tư dài hạn. Họ là những người đã chốt lời hoặc bỏ lỡ đợt tăng lớn của năm nay. Những yếu tố này sẽ giúp giữ thị trường ổn định và mở đường cho giá vàng tăng trong tương lai”, ông Razaqzada viết. Ông cũng cho rằng những chuyển biến kinh tế vĩ mô lớn và rủi ro địa chính trị gia tăng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đường đi của giá vàng năm tới.

Nhiều chuyên gia khác cũng giữ quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng 2025, dù Fed có thẻ giảm lãi suất ít hơn. “Trong năm tới, với hoạt động mua ròng vàng của ngân hàng trung ương, tôi cho rằng giá vàng sẽ vượt 3.000 USD/oz vào một thời điểm nào đó, có thể là mùa hè”, ông Haberkorn nhận định.

Tuần này, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,9 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 872,5 tấn vàng.