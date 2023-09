Vàng tụt giá dưới sức ép lãi suất

Giá vàng thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng trong nước sáng nay (22/9) đồng loạt giảm, nhưng vàng miếng duy trì mốc 69 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giảm 10,3 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,5%, còn 1.920,5 USD/oz – theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Vàng là tài sản định giá bằng USD trong giao dịch trên thị trường quốc tế, nên giá vàng thường diễn biến ngược chiều với tỷ giá USD. Ngoài ra, vàng là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất cao không có lợi cho giá vàng và ngược lại.

Tỷ giá đồng USD tăng lên mức cao nhất 6 tháng, với chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đạt hơn 105,5 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,49%, cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2006.

Động lực cho cú tăng này của lợi suất là báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, dấu hiệu về một thị trường lao động tiếp tục thắt chặt - nhân tố có thể khiến Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn so với dự kiến, thậm chí có thể tăng thêm lãi suất.

Theo báo cáo trên, trong tuần kết thúc vào ngày 16/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ giảm 20.000 so với tuần trước đó, còn 201.000 đơn. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 225.000 đơn mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, đồng thời là mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Hôm thứ Tư, Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng không loại trừ khả năng sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong thời gian còn lại của năm nay. Fed cũng phát tín hiệu sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn trong năm 2024, bằng cách giảm dự báo về số lần cắt giảm trong năm tới.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Ryan McKay của công ty TD Securities nói rằng đà giảm những phiên gần đây của giá vàng dưới áp lực từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đã khiến nhiều nhà đầu tư cắt giảm trạng thái vàng giá lên.

“Áp lực mất giá đối với vàng có thể gia tăng trong những phiên tới khi nhiều quỹ đầu tư đồng loạt chuyển sang bán khống vàng”, ông McKay nhận định.

1 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,4%. Đơn vị: USD/oz.

Dù vậy, các nhà phân tích chỉ ra rằng có một dấu hiệu tích cực là giá vàng vẫn giữ được mốc tâm lý chủ chốt 1.900 USD/oz. Theo chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank, các nhà giao dịch và đầu tư vẫn đang có nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa khả năng nền kinh tế Mỹ không hạ cánh mềm như kỳ vọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói nền kinh tế Mỹ vẫn có thể đạt được một cuộc hạ cánh mềm, nhưng đó không phải là kịch bản chính của ông.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 45% Fed tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, và khả năng khoảng 40% Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024.

Lúc hơn 9h sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.924,1 USD/oz, tăng 3,6 USD/oz so với chốt phiên New York đêm qua – theo Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 56,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,46 triệu đồng/lượng và 69,1 triệu đồng/lượng. So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm tương ứng 60.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 57,08 triệu đồng/lượng và 57,98 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,45 triệu đồng/lượng và 69,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.100 đồng (mua vào) và 24.470 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.