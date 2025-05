Thị trường bất động sản Mỹ tê liệt vì thuế quan

Các công ty xây dựng nhà ở của Mỹ đã cắt giảm mạnh hoạt động trong tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh chính sách thuế quan liên tục thay đổi và mối lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe của nền kinh tế.

Theo số liệu do Cục Thống kê dân số Mỹ (US Census) và Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Mỹ (DHUD) công bố cách đây ít ngày, số nhà đơn lập được khởi công xây dựng trong tháng 4/2025 ở nước này đã giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024. Số giấy phép xây dựng nhà đơn lập - một chỉ số về hoạt động xây dựng nhà trong tương lai - trong tháng 4/2025 giảm 5,1% so với tháng 3/2025 và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự sụt giảm của hoạt động xây dựng nhà mới ở Mỹ diễn ra đúng vào lúc mức độ phải chăng của giá nhà so với thu nhập ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vài thập kỷ trở lại đây, lãi suất cho vay thế chấp nhà dai dẳng ở mức cao, và số lượng nhà được rao bán trở nên khan hiếm. Tình trạng trì trệ kéo dài của hoạt động xây dựng nhà mới có thể làm trầm trọng thêm sự khan hiếm nhà và khiến giá nhà càng đắt đỏ hơn - giới chuyên gia cảnh báo.

“Sự bấp bênh chính trị ở Washington đang khiến các công ty xây dựng nhà ở thận trọng và họ cảm thấy người mua nhà tiềm năng không muốn mua nhà mới vào lúc này trừ trường hợp quá cần”, nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey của công ty nghiên cứu thị trường FWDBonds nhận xét. “Thuế quan đang gây ra sự gián đoạn trên thị trường bất động sản. Sự chắc chắn duy nhất vào lúc này là đây không phải là thời điểm tốt để xây hay mua một căn nhà mới”.

Số nhà mới khởi công thường được xem là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe và hướng đi của nền kinh tế Mỹ nói chung. Khi số nhà mới khởi công sụt giảm, như những gì số liệu của tháng 4/2025 phản ánh, đó có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại về nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Danushka Nanayakkara-Skillington của Hiệp hội Quốc gia các công ty xây dựng nhà Mỹ (NAHB), việc chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây xuống thang về thuế quan có thể sẽ kích thích hoạt động xây dựng nhà khởi sắc trở lại. Ông Skillington để cập đến việc Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Anh và một thỏa thuận hòa hoãn thuế quan với Trung Quốc, cũng như việc Quốc hội Mỹ đang thảo luận để gia hạn chương trình cắt giảm thuế 2017, cho rằng những diễn biến này “có thể mang lại một cú hích cho nhu cầu nhà ở và mang lại động lực tích cực cho nền kinh tế”.

Trao đổi với hãng tin CNN, các nhà thầu xây dựng cho biết có hai yếu tố dẫn tới sự suy giảm của hoạt động xây dựng nhà, gồm giá vật liệu xây dựng tăng cao do thuế quan và nhu cầu mua nhà mới giảm sút vì người mua nhà trở nên thận trọng hơn khi thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong tháng 4/2025 và lo nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Theo số liệu của NAHB, khoảng 7%, tương đương trị giá 14 tỷ USD, toàn bộ nguyên vật liệu dùng để xây dựng nhà chung cơ và đơn lập ở Mỹ trong năm 2024 là hàng hóa nhập khẩu. Trong tháng 4/2025, khoảng 60% công ty xây dựng ở Mỹ cho biết vật liệu xây dựng đã tăng hoặc sắp tăng giá do thuế quan, theo một khảo sát của NAHB.

Không phải công ty xây dựng nhà cũng có thể đẩy chi phí vật liệu xây dựng tăng về phía người mua nhà, theo nhà phân tích Ivy Zelman của công ty nghiên cứu Zelman & Associates. Một số công ty xây dựng hở hơn có thể đã hấp thụ một phần chi phí tăng thêm do thuế quan, và điều này có thể đồng nghĩa sẽ có ít nhà được xây dựng hơn trong tương lai, bà Zelman cho biết.

Ông Roddy MacDonald, một nhà quản lý tại công ty xây dựng Stonegate Builders ở Twin Cities, bang Minnesota, cho rằng thuế quan cũng ảnh hưởng đến người mua nhà. Ông cho biết đã nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của những khách mua nhà tiềm năng.

“Chúng tôi thấy mọi người không được thoải mái với sự bất định về kinh tế. Mong muốn mua nhà là có, nhưng tôi cho rằng những người có tiền để mua nhà vẫn muốn chờ đợi thêm và không muốn ra quyết định vào lúc này”, ông MacDonald phát biểu.