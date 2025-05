Ông Trump cảnh báo doanh nghiệp Mỹ về tăng giá hàng hóa do thuế quan

Tuần trước, hãng bán lẻ khổng lồ Walmart tuyên bố sẽ tăng giá bán một số hàng hóa vì chi phí cao liên quan tới cuộc chiến thương mại toàn cầu. Hôm thứ Bảy, ông Trump đáp trả bằng một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu Walmart rút lại quyết định này.

“Walmart nên dừng việc đổ lỗi cho thuế quan là nguyên nhân khiến họ tăng giá bán hàng. Walmart nên chấp nhận thuế quan và không nên bắt khách hàng phải trả thêm tiền. Tôi sẽ theo dõi và khách hàng của Walmart cũng vậy”, ông Trump viết.

Đây là lần thứ ba Nhà Trắng công khai chỉ trích một công ty Mỹ lớn có ý định tăng giá bán hàng hóa vì chi phí tăng cao do thuế quan, hãng tin CNN cho hay.

Trước đó, vào hôm 29/4, sau khi có tin hãng thương mại điện tử Amazon đang cân nhắc áp thêm chi phí do thuế quan vào giá niêm yết của hàng hóa trên nền tảng Haul, thư ký báo chí Nhà Trắng Karonline Leavitt đã gọi động thái đó là “thù nghịch và mang màu sắc chính trị”. Ông Trump thậm chí còn gọi cho Chủ tịch Jeff Bezos của Amazon để phàn nàn và ông Bezos “đã giải quyết vấn đề một cách rất nhanh chóng” - theo nguồn tin là một quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump.

Sau đó, Amazon cho biết công ty mới cân nhắc đề thêm chi phí gia tăng do thuế quan bên cạnh giá niêm yết của sản phẩm, nhưng kế hoạch này cuối cùng đã không được thông qua.

Một tuần sau, vào hôm 6/5, ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên hãng đồ chơi trẻ em Mattel sau khi hãng này nói sẽ phải tăng giá bán sản phẩm. CEO Ynon Kreiz của Mattel nói rằng thuế quan của ông Trump sẽ không đưa hoạt động sản xuất đồ chơi về Mỹ vì đồ chơi không thể sản xuất được ở Mỹ mà vẫn có giá phải chăng.

“Chúng tôi sẽ áp thuế quan 100% lên sản phẩm đồ chơi của ông ta, và ông ta sẽ không bán được một cái đồ chơi nào ở Mỹ, thị trường lớn nhất của ông ta”, ông Trump cảnh báo.

Những yêu cầu trên của ông Trump cho đến nay mới nhằm vào các công ty lớn có lợi nhuận lớn, tương tự như việc cựu Tổng thống Joe Biden thường chỉ trích các công ty lớn tranh thủ cuộc khủng hoảng lạm phát để tăng giá bán hàng hóa trong thời gian ông cầm quyền.

“Walmart đã kiếm hàng tỷ USD vào năm ngoái, nhiều hơn nhiều so với kỳ vọng”, ông Trump viết trên mạng xã hội vào cuối tuần vừa rồi.

Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng lợi nhuận lớn của Walmart - công ty lớn nhất thế giới về doanh thu - chủ yếu đến từ quy mô khổng lồ của chuỗi bán lẻ này chứ không phải do “chặt chém” người tiêu dùng. Lợi nhuận hoạt động của Walmart so với doanh thu trong quý gần nhất chỉ nhỉnh hơn 4% một chút. Tỷ suất lợi nhuận ròng chỉ đạt chưa đầy 3%, thấp hơn so với tiêu chuẩn.

Tuần trước, CEO Doug McMillon của Walmart tuyên bố hãng này sẽ hấp thụ một phần chứ không phải toàn bộ thuế quan. Để giữ ổn định lợi nhuận, công ty sẽ phải đẩy một phần chi phí về phía người tiêu dùng.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ giá bán hàng thấp nhất có thể. Nhưng xét tới quy mô của thuế quan, cho dù mức thuế có giảm xuống gần đây, chúng tôi vẫn không thể hấp thụ hết, bởi thực tế biên lợi nhuận bán lẻ eo hẹp. Chúng tôi ở vào vị thế quản lý sức ép chi phí thuế quan tốt ngang hoặc tốt hơn bất kỳ một công ty nào khác. Nhưng ngay cả đã giảm, thuế quan vẫn còn cao và sẽ dẫn tới việc giá hàng hóa cao hơn”, ông McMillon tuyên bố trong một cuộc điện đàm với các nhà đầu tư và phân tích vào hôm thứ Năm tuần trước.