VCSC: Giá Urê sẽ cao đến năm 2023, DCM và DPM sẽ trả cổ tức hấp dẫn để mua vào

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành phân bón năm 2023. Trong báo cáo này, VCSC nhận định, giá urê sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2023 do giá khí và than cao.

Giá urê Trung Đông trung bình trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 740 USD/tấn (+82% YoY), cao hơn kỳ vọng. Dự báo giá khí tự nhiên nguyên liệu đầu vào cho khoảng 70% urê được sản xuất trên toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2023.

Trong báo cáo khí đốt tháng 10 năm 2022, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo giá khí trung bình năm 2022 thêm khoảng 16% lên khoảng 29 USD/triệu BTU so với báo cáo tháng 7/2022. Ngoài ra, hợp đồng tương lai trên sàn Chicago Mercantile Exchange (CME) tháng 10/2022 tương ứng giá LNG trung bình là 35/31 USD/triệu BTU vào các năm 2022/2023, cho thấy nguồn cung urê từ Châu Âu sẽ tiếp tục giảm vào năm tới, do đó sẽ hỗ trợ giá urê.

Triển vọng giá than, giá đầu vào cho khoảng 30% urê được sản xuất trên toàn cầu vẫn ở mức cao. Do đó, nhìn chung duy trì dự báo giá urê Trung Đông cao cho giai đoạn 2022-2027, lần lượt đạt 700/539 USD/tấn vào năm 2022/2023. Giả định giá urê Trung Đông đạt 350-400 USD/tấn trong giai đoạn 2024-2026 do kỳ vọng chi phí dầu, khí & LNG sẽ hạ nhiệt trong dài hạn.

VCSC cũng kỳ vọng mức chênh lệch 7% giữa giá bán trung bình của DPM và DCM so với giá urê quốc tế trong giai đoạn 2023-2026. Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá bán trung bình của DPM và DCM thấp hơn khoảng 10-15% so với giá urê Trung Đông trung bình, một phần do cả 2 công ty đều hỗ trợ nông dân.Hiện tại, giả định mức chiết khấu 7% đối với giá bán trung bình của DPM và DCM so với giá urê Trung Đông trung bình, so với mức chiết khấu khoảng 2% như trước đây.

Mặc dù giữ nguyên dự báo giá urê Trung Đông, VCSC tăng dự báo giá urê của DPM & DCM thêm khoảng 5% do VND trượt giá 10% so với USD trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ urê trong nước sẽ tăng vào năm 2023.

Theo DPM, nhu cầu phân bón trong nước giảm khoảng 20%-30% YoY trong 9 tháng đầu năm 2022 do giá phân bón tăng cao. Do đó, kỳ vọng sản lượng tiêu thụ urê trong nước sẽ phục hồi vào năm 2023 do dự báo giá urê sẽ giảm khoảng 25% trong năm.

Chứng khoán Bản Việt cũng dự báo sản lượng bán của DPM & DCM sẽ đi ngang khi 2 công ty này sẽ dự trữ một số hàng tồn kho cho năm 2023 và ưu tiên thị trường nội địa hơn thị trường quốc tế sau khi xuất khẩu mạnh mẽ vào năm 2022. Đồng thời tăng chiết khấu định giá từ 15% lên 30%.

Trên cơ sở đó, VCSC duy trì khuyến nghị mua đối với DPM và DCM trong khi lần lượt giảm giá mục tiêu thêm khoảng 24% còn 43.100 đồng/cổ phiếu và khoảng 17% còn 32.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn đến từ tác động của việc tăng giả định phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu thêm 100 điểm cơ bản và tăng chiết khấu định giá, ảnh hưởng tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023 và tăng dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022-2026 thêm 4% đối với DPM và 12% đối với DCM.

DPM đang giao dịch với P/E năm 2022/2023 là 3,3/5,3 lần — chiết khấu khoảng 72%/54% so với P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực. Dự báo DPM sẽ chia cổ tức năm 2022 ít nhất là 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 14,5%). DCM đang giao dịch với P/E năm 2022/2023 là 3,6/5,9 lần — chiết khấu khoảng 69%/49% so với P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực. Dự báo DCM sẽ trả cổ tức tiền mặt ở mức 1.800 đồng/cổ phiếu (lợi suất 7,3%) trong giai đoạn 2022-2027.

Rủi ro đối với quan điểm trên là giá urê toàn cầu giảm nhiều hơn dự kiến; giá dầu nhiên liệu và chi phí khí đầu vào trong nước cao hơn dự kiến.