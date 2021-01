VCSC lãi 950 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm 2020

Bất chấp dịch Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm tăng trưởng mạnh mẽ. Kết thúc năm 2020, chỉ số VN-Index tăng gần 15%, lên mức 1.103,87 điểm. Đặc biệt, chỉ số HNX-Index tăng hơn 98%, đạt 203,12 điểm. Thanh khoản toàn thị trường cán mốc gần 13.000 tỷ đồng/ngày.

BÙNG NỔ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CÁ NHÂN QUÝ 4/2020

Theo đó, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng đầy khởi sắc. Trong dòng lợi nhuận tuôn chảy của thị trường chứng khoán, năm qua, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vượt 73% kế hoạch năm, đạt 951 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm trước.

Đáng chú ý, quý 4/2020 đóng góp tới 46% vào lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 khi đạt 435 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2019. Để đạt được mức lợi nhuận này, doanh thu thuần của VCSC cũng tăng trưởng tới 57% so với cùng kỳ 2019 và ở mức 664 tỷ đồng.

Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế các mảng quý 4 - Nguồn VCSC.

Uy tín của chứng khoán Bản Việt đã được ghi nhận của cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán khi trong quý 4/2020, lợi nhuận trước thuế mảng Môi giới cá nhân của VCSC tăng đột biến 1.258% so với quý 3/2020, đưa mảng Môi giới lên vị trí thứ 2 về mức đóng góp lợi nhuận quý này khi đạt 97 tỷ đồng, chỉ sau mảng đóng góp chính là Đầu tư đạt 200 tỷ đồng.

Theo VCSC, doanh thu môi giới khách hàng cá nhân của VCSC tăng 114% so với cùng kỳ năm trước và đạt 104 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được cải thiện trong quý 4/2020, hỗ trợ mức tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58 tỷ đồng.

Đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của VCSC là mảng Đầu tư khi đem về lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tăng 399% so với quý trước và tăng 49% so với quý 4/2019. Doanh thu Đầu tư cũng tăng trưởng 299% so với quý trước và tăng 57% so với quý 4/2019, đạt 331 tỷ đồng. Trong quý 4/2020, VCSC đã tăng tỷ lệ sở hữu tại TCB, VPB, MBB và IJC; trong khi giảm vị thế tại SCR và DIG.

Về mảng Ngân hàng Đầu tư, trong quý 4/2019, VCSC đã tư vấn thành công cho thương vụ thoái vốn của một nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) để chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con TCG Solutions Pte. Ltd; Thương vụ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABB) trên sàn UpCom, và thương vụ hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB) trên sàn UpCom và chuyển niêm yết sang sàn HOSE. Theo đó, ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng, tăng 196% so với quý 4/2019, và lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 104% so với quý trước và tăng 687% so với quý 4/2019.

ĐỨNG THỨ 4 THỊ PHẦN MÔI GIỚI TRÊN HOSE

Theo VCSC, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đi lại quốc tế trong suốt năm 2020, công ty đã chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài có sự hiện diện lâu năm tại thị trường trong nước. Bước đi này đã giúp VCSC xếp thứ tư tính theo thị phần trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2020, với thị phần môi giới đạt 7,69%.

Theo đó, mảng môi giới của VCSC trong năm 2020 đạt tổng doanh thu 439 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2019 và đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với năm 2019.

Mảng môi giới chiếm 26% doanh thu và 19% lợi nhuận trước thuế của VCSC năm 2020 - Nguốn VCSC.

Trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận cả năm 2020, mảng Đầu tư đóng góp tới 49% tổng doanh thu và 54% tổng lợi nhuận trước thuế. Mảng này cũng ghi nhận thắng lớn khi doanh thu về con số tuyệt đối đạt842 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 514 tỷ đồng, tăng 30% so với cả năm 2019. Bên cạnh mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2019.

Dù vậy, sự đóng góp và tăng trưởng tích cực của các mảng chính đã giúp doanh thu thuần năm 2020 của VCSC đạt 1.730 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2019.

Năm 2020, công ty cũng đã huy động thành công 40 triệu USD khoản vay tín chấp trong quý 2 từ nhóm các tổ chức tài chính nước ngoài, dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac, giúp làm giảm chi phí vay vốn. Theo đó, tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 13% so với năm trước đó, ở mức 522 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 15% lên mức 191 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 đạt 951 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 769 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2020 đạt 4.643 đồng, tăng 10% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) trong 12 tháng gần nhất đạt 17,9% cho cả năm 2020 (19,7% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá tài sản theo giá thị trường).

Về các khoản nợ của công ty là 3.364 tỷ đồng, tăng 31% so ngày 31/12/2019, nhưng đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay Margin.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của VSCS đạt 8.382 tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng vốn chủ sơ hữu đạt 4.522 tỷ đồng, tăng 11,5% và tổng nợ ở mức 3.861 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2019.