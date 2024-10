Vi phạm về thuế, Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 7,7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục thuế.

Theo đó, công ty đã phạm ba lỗi gồm khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp, lập hóa đơn không đúng thời điểm và sử dụng hóa đơn không đúng quy định. Trong đó, việc lập hóa đơn không đúng thời điểm được xác định nhiều lần, nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cụ thể: Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng - trong đó, thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số tiền thuế khai thiếu), bị phạt hơn 4,1 tỷ đồng (năm 2022 gần 4,06 tỷ đồng, năm 2023 hơn 60,8 triệu đồng).

Do lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng tình tiết tăng nặng (vi phạm hành chính nhiều lần), bị phạt 373,6 triệu đồng.

Tập đoàn Hà Đô sử dụng hóa đơn không đúng quy định liên quan đến bên lập hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh theo kết luận của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Do đó, công ty bị áp dụng mức phạt 1,5 lần số tiền thuế vi phạm, phạt gần 1,1 triệu đồng.

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước gần 1,1 tỷ đồng - trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp (TM 1053) là gần 984 triệu đồng (năm 2022 là gần 708,2 triệu đồng, năm 2023 là hơn 275,7 triệu đồng), thuế giá trị gia tăng (TM 1701) là hơn 67,6 triệu đồng (năm 2022 là hơn 39,2 triệu đồng, năm 2023 là hơn 28,4 triệu đồng).

Bên cạnh đó, HDG còn phải nộp số tiền chậm thuế gần 2,11 tỷ đồng. Trong đó, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TM 4918) là gần 2,10 tỷ đồng (năm 2022 hơn 2,08 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 14,7 triệu đồng), tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (TM 4931) là gần 11,9 triệu đồng (năm 2022 hơn 8,7 triệu đồng, năm 2023 gần 3,2 triệu đồng).

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 25/9/2024. Tập đoàn Hà Đô có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày 25/9/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, HDG cần thực hiện biện pháp khắc phục giảm lỗ từ hoạt động kinh doanh gần 13,2 tỷ đồng (năm 2022 hơn 10,9 tỷ đồng, năm 2023 hơn 2,2 tỷ đồng).

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế đối với Tập đoàn Hà Đô là hơn 7.654 tỷ đồng.

Vừa qua, HDG vừa thông báo miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Thân - Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân; bổ nhiệm ông Lê Xuân Long - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trọng Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc, từ ngày 3/10.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.398 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ (1.560 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước (433 tỷ).

Theo SSI Research kết quả nửa đầu năm 2024 của HDG cao hơn một chút so với kỳ vọng của SSI Research, do HDG đã ghi nhận thêm 84 tỷ đồng doanh thu từ các giai đoạn bán trước của dự án Hado Charm Villas vào kết quả quý 2/2024. Tuy nhiên điều này đã bù đắp một phần sản lượng điện thấp hơn dự kiến trong giai đoạn này.

Trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025, SSI Research dự báo sản lượng thủy điện sẽ phục hồi nhờ mùa mưa và sự trở lại của của hiệu ứng La Niña sẽ hỗ trợ mảng điện. Tuy nhiên, SSI Research kỳ vọng sản lượng thủy điện năm 2024 vẫn sẽ giảm 11% so với cùng kỳ.

SSI Research duy trì dự báo rằng dự án Hado Charm Villas sẽ hoàn tất việc bán các căn còn lại vào năm 2025. Ngoài ra, SSI Research dự báo sản lượng điện sẽ phục hồi 13% so với cùng kỳ trong năm 2025, chủ yếu được hỗ trợ bởi các nhà máy thủy điện khi dần có sự chuyển đổi từ El Niño sang La Niña (hoặc trạng thái thời tiết trung

Do đó, SSI Research dự báo NPATMI năm 2024 và năm 2025 sẽ lần lượt tăng 12% so với cùng kỳ và 101% so với cùng kỳ. Đồng thời, SSI Research điều chỉnh tăng dự báo NPATMI năm 2024-2025 lên 15%-20% so với ước tính trước, chủ yếu nhờ đàm phán thành công trong việc giảm phí bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho nhà máy 7A, cũng như biên độ lãi suất cho khoản vay của nhà máy Sông Tranh 4.

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng lợi nhuận, SSI Research duy trì giá mục tiêu 1 năm là 34.200 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu HDG do SSI Research điều chỉnh tăng giả định tỷ lệ chiết khấu để phản ánh sự gia tăng lãi suất gần đây.

Với tiềm năng tăng giá là 21,7%, SSI Research nâng khuyến nghị từ "khản quan" lên "mua" đối với cổ phiếu HDG.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/10, giá cổ phiếu HDG giảm nhẹ về 27.500 đồng/cổ phiếu.