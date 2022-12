Vi phạm về thuế và hoá đơn, Hapro bị phạt hơn 3,4 tỷ đồng

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP - Hapro (mã HTM-UPCoM) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ngày 27/12/2022.

Theo đó, Hapro đã có nhiều vi phạm quy định hành chính về thuế gồm: chưa kê khai phụ lục mẫu 01 giao dịch liên kết; Còn kê khai thuế GTGT đầu vào của hoạt động dự án đầu tư để khấu trừ thuế GTGT của hoạt động SXKD; Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư; Kê khai chưa đúng thời điểm doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tại số 5 Lê Duẩn; kê khai sai chi tiêu 22 - Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai tháng 1/2021; Còn phân bổ thuế GTGT không được khấu trừ tương ứng với doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu huế;

Kê khai chưa đúng thời điểm doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê tại số 05 Lê Duẩn; Còn hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp các khoản chi không có hóa đơn; Còn kê khai chưa đúng thời điểm đối với khoản thu nhập bán rượu của trung tâm miễn thuế (đã kê khai vào doanh thu GTGT hàng không chịu thuế); Lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với doanh thu bán HHDV tháng 11/2019 đối với hoạt động cho thuê tại số 5 Lê Duẩn.

Bên cạnh đó, Cục thuế Hà Nội cũng ghi nhận không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ. Do đó, công ty bị áp dụng xử phạt với tổng số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp là 3.419.598.609 đồng. Tiền chậm nộp đã được tính đến hết ngày 18/12/2022.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng của Tổng công ty lỗ gần 3 tỷ, cùng kỳ lãi 1,37 tỷ đồng và lãi trên BCTC hợp nhất đạt 5,35 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ 1,9 tỷ đồng.

Theo HTM, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý 3 năm 2022 biến động giảm 317% so với cùng kỳ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 trên Báo cáo tài chính riêng bị lỗ do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 nên những hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty chưa được phục hồi trở lại. Hoạt động xuất khẩu bị đình trệ do bất ổn về chính trị và dịch bệnh; hoạt động bán lẻ, kinh doanh dịch vụ và khai thác hạ tầng thương mại vẫn chưa được phục hồi sau đại dịch. Các công ty thành viên cũng chịu ảnh hưởng tương tự nên Tổng công ty không có được nguồn cổ tức của các khoản đầu tư như các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2022 biến động tăng 136% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do phần lãi trong công ty liên kết.

Mới đây, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn phía Nam trên khu đất 37.716,0 m2 đất tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.272 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là hơn 254 tỷ đồng và hơn 1.017 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Công ty dự kiến khởi công vào quý 3/2024 và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động là quý 3/2026.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/12, giá cổ phiếu HTM đã có 5 phiên tăng điểm liên tiếp lên 17.000 đồng/cổ phiếu.