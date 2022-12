Vi phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, VDS bị phạt tiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, VDS bị phạt 125 triệu đồng theo điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Nguyên nhân là VDS đã vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể: trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

SSC yêu cầu VDS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo báo tài chính chính riêng lẻ quý 3/2022, doanh thu của VDS đạt 194 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng đạt 652 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí đạt gần 762 tỷ tăng 112% so với cùng kỳ và tương ứng 113% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/ 2022 đạt 24 tỷ, giảm 67% so với cùng kỳ và luỹ kế 9 tháng năm 2022 ghi nhận âm 105 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin của VDSC tại thời điểm 30/9/2022 đạt 2.809 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay/VCSH đạt 1,89 lần.

Chốt phiên 14/12, thị giá cổ phiếu VDS đạt 8.150 đồng/cp và giảm gần 75% trong 6 tháng qua.