Vi phạm quy định về hạn chế cho vay, SSI bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo đó, SSI bị phạt 200 triệu đồng theo quy định tại d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Về kết quả kinh doanh SSI cho biết, trong quý 3/2022, tổng doanh thu đạt 1.365 tỷ đồng, ghi nhận những nỗ lực của SSI trong hoạt động SXKD trước bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới và trong nước gặp nhiều biến động và lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng.



Theo SSI, lãi sau thuế đạt 336 tỷ giảm 51% so với cùng kỳ là do quy mô giao dịch của thị trường giảm mạnh dẫn đến doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 49%, bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm gần 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SSI lần lượt đạt 5.063 tỷ đồng và 1.464 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết quý 3/2022, tổng tài sản ở mức 45.436 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 42.024 tỷ đồng, chiếm 92,5% tổng tài sản.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 21.297 tỷ đồng, tăng trưởng 77,1% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản FVTPL phần lớn bao gồm chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu đảm bảo cho covered warrant; Về dư nợ cho vay (bao gồm cho vay margin và ứng trước tiền bán) đạt xấp xỉ 15.593 tỷ đồng, trong đó ỷ lệ margin/ Vốn chủ sở hữu đạt 0,72 lần (nhỏ hơn 2 lần theo quy định).

Nợ phải trả ở mức 23.275 tỷ đồng, trong đó Vay nợ và thuê tài sản ngắn hạn ở mức 23.221 tỷ đồng, chiếm 99,8% Nợ phải trả. Số dư vay ngắn hạn tại thời điểm 30/09/2022 là 21.405 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, vốn chủ sở hữu ở mức 22.162 tỷ đồng, tăng 55,8% so với thời điểm đầu năm và vốn điều lệ đạt 14.911 tỷ đồng.