Vì sao tỷ lệ đọc thẻ ETC thất bại tại thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh?

Tỷ lệ đọc thẻ thu phí không dừng (ETC) thất bại tại các trạm thu phí trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh tăng lên nhanh. Đây là nội dung vừa được Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh báo cáo UBND Tp. Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải sau một tháng triển khai thu phí không dừng trên địa bàn.

Cụ thể, thống kê tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC (Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC) hiện khoảng 10,2%; VETC (Công ty TNHH Thu phí không dừng VETC) khoảng 2,8%. Trước đây, tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại trạm chỉ khoảng 0,5%.

Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (VETC và VDTC) khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp thẻ lỗi, thẻ dán không đạt chất lượng, dán/kích hoạt sai thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ ETC tại trạm; hạn chế đến mức tối thiểu việc xe dừng lại chờ nhân viên tại trạm kiểm tra, giải quyết thủ công.

Theo số liệu do các đơn vị dịch vụ thu phí không dừng cung cấp, tính đến ngày 30/8, số lượng xe ô tô đã dán thẻ ETC trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh là 552.323 xe, chiếm 77,3% tổng số xe ô tô trên địa bàn. Trong số đó, số xe dán thẻ của Công ty TNHH Thu phí không dừng VETC là 332.000 xe; Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC là 190.323 xe.

Tính từ ngày 1/8 đến 30/8, tổng số lượt ô tô lưu thông qua 3 trạm thu phí An Sương – An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ là hơn 3,38 triệu lượt; trong đó, số lượng xe sử dụng thu phí tự động không dừng là trên 2,76 triệu lượt (chiếm hơn 81,7%), số lượng xe thu phí một dừng (MTC) là 617.435 lượt (chiếm gần 18,3%). Tỷ lệ thu phí ETC sau 1 tháng triển khai tăng cao so với thời điểm trước đó, cụ thể trạm An Sương - An Lạc đạt 75,87%, tăng 21,27%; trạm Xa lộ Hà Nội đạt 87%, tăng 19,8%; trạm cầu Phú Mỹ đạt 84,28%, tăng 18,96%.

Tình hình giao thông qua các trạm thu phí BOT sau khi triển khai ETC tương đối ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt, nhanh chóng tại các làn thu phí ETC. Riêng trạm An Sương - An Lạc, trong tuần đầu tiên triển khai đã xảy ra ùn ứ giao thông; đến nay, tình hình lưu thông qua trạm này tương đối ổn định, có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm đối với 2 làn MTC.

Theo Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn một số tình huống thường gặp trong quá trình thu phí dẫn đến kéo dài thời gian giao dịch hoặc gây cản trở lưu thông như lỗi thẻ; xe không đủ điều kiện lưu thông vào làn ETC; tỷ lệ đọc thẻ thất bại và lượng phương tiện chưa dán thẻ còn nhiều, gây ùn ứ giao thông từ làn hỗn hợp kéo dài ra ngoài khu vực trạm thu phí…

