Việt Nam – Hoa Kỳ tiến gần hơn tới Hiệp định thương mại đối ứng

Vòng đàm phán thứ hai Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam – Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 19–22/5/2025 tại Washington D.C đã kết thúc và đạt nhiều bước tiến quan trọng về nội dung và định hướng. Hai bên thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác thương mại song phương công bằng, thực chất và dài hạn.

TRAO ĐỔI TOÀN DIỆN, THỐNG NHẤT VỀ LỘ TRÌNH TIẾP THEO

Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên Đoàn đàm phán và đại diện của các Bộ, ngành gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước, đã tiến hành trao đổi trực tiếp với đoàn đàm phán Hoa Kỳ do Đại sứ – Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer làm trưởng đoàn.

Trong ba ngày làm việc, hai bên đã đi sâu vào toàn bộ nội dung đã được nêu ra từ vòng đàm phán đầu tiên, từ tiếp cận thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, đến các vấn đề về minh bạch, trợ cấp, môi trường và chuyển giao công nghệ.

Kết quả, một số nhóm vấn đề đã đạt được đồng thuận cơ bản, đặc biệt là ở các lĩnh vực như: Mở cửa thị trường cho nông sản và hàng công nghiệp chế biến; Hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định môi trường; Cơ chế giải quyết tranh chấp và thực thi cam kết; Cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Hai bên cũng nhất trí về khung thời gian và cách thức xử lý các nội dung còn khác biệt, trong đó có việc hoàn thiện văn bản dự thảo, tổ chức họp kỹ thuật trực tuyến trong tháng 6 và chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ ba, dự kiến tổ chức tại Việt Nam.

THIẾT LẬP CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI PHẢN ÁNH ĐÚNG TẦM VÓC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Bên lề đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Jamieson Greer đã có cuộc gặp riêng nhằm tổng kết tiến độ và xác lập định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao thiện chí hợp tác và nỗ lực thúc đẩy cải cách của Việt Nam, trong khi phía Việt Nam khẳng định mong muốn thiết lập một cơ chế thương mại mới có tính ổn định, tương hỗ và phản ánh đúng tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước. Hiệp định Đối ứng sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ thương mại song phương trong thập kỷ tới”.

Vòng đàm phán lần thứ hai không kết thúc bằng việc ký kết hiệp định, nhưng đã xác lập rõ ràng lộ trình kỹ thuật và chính trị cho giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó là một hệ sinh thái đối thoại đa tầng, không chỉ giữa các cơ quan chính phủ, mà còn giữa chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo.

Các tín hiệu tích cực từ cả hai phía cho thấy khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương là khả thi trong năm 2025, phù hợp với mong muốn nâng tầm quan hệ song phương đã được xác lập trong Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hồi cuối năm ngoái.