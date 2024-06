Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới 2024

Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới năm 2024 (World Cities Summit 2024 - WCS 2024) do Trung tâm các thành phố đáng sống (CLC) và Cơ quan cải tạo đô thị của Singapore đồng tổ chức đã diễn ra tại Singapore từ ngày 2-4/6 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 90 thành phố của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Với chủ đề “Các thành phố bền vững và có thể sống được: Hồi sinh, định hình lại, hình dung lại”, WCS 2024 nhằm mục đích nêu bật tầm quan trọng của việc định hình lại, tái tạo và tiếp thêm sức sống vào quá trình phát triển đô thị, biến chúng thành những thành phố tái tạo thông minh và kiên cường.

Việt Nam tham dự WCS 2024 có 3 đoàn đại biểu tham dự gồm: Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên dẫn đầu; Thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân dẫn đầu và tỉnh Đắk Nông do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên dẫn đầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bên sẽ trao đổi kinh nghiệm về các thách thức trong phát triển mà các thành phố đang gặp phải như: biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế xanh; vấn đề dân số già, cải tạo môi trường sống.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đã có buổi trao đổi gặp gỡ với các doanh nghiệp, diễn giả quốc tế về thành phố linh hoạt và tái sinh.

Đoàn cũng gặp gỡ Thị trưởng thành phố Darwin (Australia) về trao đổi cơ hội hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian tới. Nhân dịp này, dự kiến hai bên ký hợp tác lần 2 giữa Sở quy hoạch - kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh với CLC về thúc đẩy nghiên cứu về cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác TP. HCM cũng có buổi làm việc với Tập đoàn Plenary (Quỹ đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các dự án PPP bệnh viện) trao đổi về cơ hội đầu tư vào các dự án y tế tại thành phố Hồ Chí Minh; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore về tìm hiểu về quan hệ hai nước, các cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Ngoài ra, các thành viên trong đoàn sẽ tìm hiểu và khảo sát khu vực Marina Bay, khu Clarke Quay và khu vực Singapore River về kinh nghiệm phát triển hạ tầng dịch vụ gắn với đường thủy phục vụ du lịch, văn hóa và kinh tế ban đêm.

Tính đến tháng 5/2024, trên địa bàn thành phố có 82 dự án đầu tư đến từ các nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ USD; trong đó có 63 dự án tập trung tại các khu công nghiệp và khu kinh tế, đạt hơn 3 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư của phía Singapore tại TP. HCM tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp (gần 80%), kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng (gần 27%) còn lại là lĩnh vực kho bãi, logistics, thương mại, máy móc, dệt may.

Tham dự hội nghị này, thành phố Hải Phòng cũng mong muốn được tìm hiểu, trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế số và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tài chính, quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm trong các hoạt động khởi nghiệp. Đoàn Hải Phòng đã có các hoạt động gặp gỡ một số đơn vị đối tác nhằm tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mỗi quan hệ hai bên.

Tương tự, đoàn tỉnh Đắk Nông dự kiến cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như gặp gỡ một số đối tác, dự tọa đàm cùng các diễn giả quốc tế về thành phố linh hoạt và tái sinh.

Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới được tổ chức hai năm một lần tại Singapore với sự tham dự của lãnh đạo các chính phủ toàn cầu, những tập đoàn lớn trong ngành, các nhà lãnh đạo tư tưởng và các học giả để trao đổi kiến thức và chia sẻ những quan điểm sâu sắc về việc giải quyết các vấn đề đô thị mà các thành phố xung quanh phải đối mặt thế giới, nhằm nâng cao khả năng sống và chất lượng cuộc sống ở các thành phố.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế của Singapore Heng Swee Keat phát biểu tại Hội nghị rằng kể từ đầu thế kỷ này, xu hướng đô thị hóa đã tăng tốc trên toàn cầu. Hơn một nửa dân số thế giới hiện đang sống ở các thành phố. Tỷ lệ này dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa lên gần 70% vào năm 2050. Chúng ta không chỉ có nhiều thành phố hơn trong những năm tới mà các thành phố của chúng ta cũng đang trở nên lớn hơn và phức tạp hơn.

"Với tư cách là một thành phố, chúng ta phải đối mặt với những hạn chế và thách thức giống như tất cả các thành phố trên thế giới phải đối mặt," Phó Thủ tướng nhấn mạnh. "Nhưng thách thức cũng chính là cơ hội. Các thành phố, với sự sống động và năng động của mình, có thể đóng vai trò là nơi giải quyết vấn đề và tìm đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đổi mới là trọng tâm trong cách các thành phố tự biến đổi cho tương lai".