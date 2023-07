Vietcap nhận khoản vay hợp vốn 45 triệu USD

Khoản vay được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Với khoản vay này, Vietcap ghi nhận thêm một đợt huy động vốn thành công sau 4 vòng huy động vốn trước đó vào tháng 10/2022, tháng 5/2022, tháng 11/2021 và tháng 5/2020.

Cụ thể, các khoản vay hợp vốn trước đây của Vietcap bao gồm 105 triệu USD (tháng 10/2022), với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, do Maybank Securities Pte. Ltd và O-Bank Co., Ltd, với tư cách là bên thu xếp và bên quản lý sổ đầu tư chính được ủy quyền, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

Khoản vay 100 triệu (tháng 5/2022) USD do Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega (Megabank) thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng này.

Khoản vay 100 triệu USD (tháng 11/2021), với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, từ một nhóm ngân hàng do Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd (nay là Maybank Securities Pte Ltd) thu xếp, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

Và khoản vay hợp vốn không đảm bảo trị giá 40 triệu USD (tháng 5/2020) từ một nhóm ngân hàng do Ngân hàng Sinopac đứng đầu.

Sự thành công từ các thương vụ vay vốn trên minh chứng cho uy tín của Vietcap đối với các định chế lớn trên thị trường quốc tế, và cũng là tiền đề để Công ty tiếp tục gặt hái những thương vụ hợp vốn trong tương lai.

Việc mở rộng khoản vay nước ngoài với nguồn vốn lớn và chi phí cạnh tranh sẽ giúp Vietcap có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty.

Được biết, VCI vừa công bố phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ phát hành 0,5% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022. Theo đó, giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng trị giá đợt phát hành cổ phiếu ESOP của VCI năm 2022 sẽ là hơn 20 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành cổ phiếu là cán bộ, công nhân viên có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị Chứng khoán VietCap thông qua. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2023 hoặc quý 3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2022, VCI ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.156 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.059 tỷ đồng, giảm 43%. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty vẫn duy trì mức cao so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, đạt 16,8% cho năm 2022.

Sang năm 2023, dự báo lĩnh vực môi giới chứng khoán vẫn sẽ khó khăn, VCI đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu ước đạt 3.246 tỷ đồng, tăng 2,8% so với mức thực hiện năm 2022; tổng lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 5,6% so với mức thực hiện năm 2022.