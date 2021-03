VietJet Air chốt thời gian bán hết cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE) thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.



Cụ thể, VJC sẽ bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là 17.772.740 cổ phiếu, tương ứng với 3,3% cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch này sẽ được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 30/03/2021 đến ngày 28/04/2021, nhằm tăng vốn lưu động.

Trước đó, trong tháng 8/2019, VJC đã hoàn thành mua lại 17,8 triệu cổ phiếu quỹ với giá trung bình 132.062 đồng (tương đương mức giá thị trường cổ phiếu hiện tại) và trần sở hữu nước ngoài (FOL) tại VJC là 30% và room còn lại là khoảng 10%, nên đợt này các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia giao dịch này.

Trên sàn, VJC đang được mua bán xung quanh mức giá 132.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, dự kiến VJC sẽ thu về 2.358,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh VJC cho biết, năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 18.210 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp lên ngành hàng không toàn cầu và là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm về nhu cầu đi lại giữa các quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ.

Hiện nay, Vietjet khai thác 47 đường bay nội địa, tăng 60% so với giai đoạn giãn cách xã hội trước đó. Hãng vẫn đạt được sự tăng trưởng về lượng hành khách qua từng tuần và tăng cường hơn 17.000 chuyến bay vào cuối thang 1/2021 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán.

Trong thời gian sắp tới, Chính phủ tiếp tục chính sách miển, giảm, giãn nộp thuế và một số chi phí đồng thời xem xét các biện pháp hổ trợ tài chính, giảm lãi vay cho các hảng hàng không.

Được biết, Sở Kế hoạch Đầu tư đã đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đề nghị của công ty nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020 và vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2021.