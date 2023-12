Vietnam Airlines được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Human Act Prize (giải thưởng Hành động vì cộng đồng) là Giải thưởng thường niên do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, với vai trò Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua các hoạt động mang tính kết nối cộng đồng. Từ nhiều năm qua, hãng đã thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động vì xã hội như hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em không may dị tật; đấu giá vật phẩm để tổ chức các chuyến bay về quê ăn Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19; thực hiện vận chuyển mô tạng ghép cho bệnh nhân “hồi sinh sự sống”; tổ chức các sự kiện nghệ thuật hướng tới cộng đồng như Vietnam Airlines Classic Hanoi Concert, Monsoon…

Trong đó, “Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương – From Golden Lotus with Love” là dự án nổi bật, chính thức ra đời từ năm 2022 với ý nghĩa nối dài vòng tay nhân đạo thông qua việc kêu gọi Hội viên LotuSmiles quyên góp dặm thưởng để quy đổi thành vé máy bay, nâng hạng, hành lý và các sản phẩm, dịch vụ phi hàng không của đối tác. Dặm quyên góp dùng để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức trong nước và quốc tế. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như: hỗ trợ phẫu thuật mang lại nụ cười cho trẻ em không may bị dị tật; kết nối đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho y, bác sĩ Việt Nam; ủng hộ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines rất vinh dự được đón nhận giải thưởng Human Act Prize cho hạng mục Dự án Bền bỉ Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương. Đây là sự ghi nhận đặc biệt ý nghĩa của toàn thể cộng đồng và các chuyên gia đối với những nỗ lực của Vietnam Airlines. Chúng tôi tự hào là Hãng hàng không tiên phong trong việc triển khai quyên góp dặm thưởng. Kể từ khi ra mắt đến nay, dự án đã quyên góp được 7,2 triệu dặm để đổi ra các dịch vụ hàng không và phi hàng không hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện. Chúng tôi đang tiếp tục phát triển và nâng tầm dự án để mang tới những giá trị nhân văn tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.”

Giải thưởng Human Act Prize được đánh giá dựa trên những tiêu chí đảm bảo tính tác động, sự bền vững, mức độ cam kết, tính sáng tạo và sự lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, hạng mục Dự án bền bỉ tập trung vào các yếu tố tính bền vững, liên tục; sự cam kết, tăng trưởng lâu dài; mức độ đầu tư ngân sách; số lượng nhân sự, thời gian cống hiến; tầm nhìn, chiến lược rõ ràng…