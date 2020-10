Vietravel Airlines chính thức được cấp giấy phép bay

Ngày 29/10, Bộ Giao thông Vận tải đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines.

Vietravel Airlines vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trụ sở chính tại 17 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch công ty.

Vietravel Airlines được kinh doanh vận chuyển hàng không với đối tượng vận chuyển gồm: hành khách, hàng hóa, hành lý, bưu gửi. Vietravel Airlines được thực hiện loại hình vận chuyển thường lệ và không thường lệ trên phạm vi quốc tế lẫn nội địa.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Vietravel Airlines cho biết, việc có được giấy phép bay là cơ sở quan trọng để Vietravel Airlines triển khai các bước tiếp theo như có được Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) và triển khai các công tác cụ thể liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ để có thể cất cánh trước Tết 2021. Dự kiến, Vietravel Airlines sẽ khai thác các tàu bay A320, A321 hoặc B737 trong năm đầu tiên.

Trước đó, ngày 14/10, Thủ tướng có văn bản đồng ý Bộ Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến của các Bộ, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines, trên cơ sở quyết định thời điểm và cấp phép bay cho Vietravel Airlines.

Theo Bộ Tài chính, có nhiều điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính của công ty Vietravel - chủ sở hữu Vietravel Airlines. Nguồn vốn của Vietravel Airlines chủ yếu đến từ khoản phát hành từ khoản phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong thời hạn 2 năm có tài sản đảm bảo là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Tổng nợ phải trả của Vietravel tính đến 30/6/2020 là 1.578 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 682 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 715 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn + dài hạn là 942 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ phải trả.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid 19 còn có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2020 - 2021 và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như 6 tháng đầu năm 2020 thì Vietravel có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là khả năng thanh toán khoản trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng đến hạn thanh toán vào tháng 9/2021. Trong khi đó, dự kiến Vietravel Airlines sẽ bị lỗ trong năm đầu khai thác 2021.

Tuy nhiên, báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, theo quy định tại Nghị định 89, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chỉ yêu cầu chủ sở hữu có xác nhận vốn được phong toả trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Sau khi đi vào khai thác, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành sẽ tiếp tục đảm bảo công tác giám sát việc duy trì vốn pháp định của hãng hàng không. Việc đánh giá năng lực tài chính chủ sở hữu không nằm trong quy định cần xem xét theo quy định trong giai đoạn thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông cấp giấy phép vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Lãnh đạo Cục Hàng không cũng khẳng định, hãng hàng không chỉ được phép khai thác trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt Chương trình an ninh hàng không. Đối với lĩnh vực an toàn hàng không, theo kế hoạch, Vietravel Airlines chỉ thực hiện hoạt động khai thác vận chuyển hàng không bằng tàu bay thuê không có tổ bay (thuê khô).

"Như vậy, sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Vietravel Airlines chỉ có thể thực hiện hoạt động vận chuyển hàng không sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Nhà khai thác tàu bay (AOC) và phê duyệt Chương trình an ninh hàng không, đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn hàng không của Vietravel Airlines được kiểm soát chặt chẽ theo quy định trước khi đi vào khai thác", lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.