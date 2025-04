Vinaseed dự kiến thu 4.000 tỷ đồng từ bán gạo nội địa, lập kế hoạch lợi nhuận kỷ lục, cổ tức 40%

Sáng nay 16/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, NSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.

Năm 2025, Vinaseed trình đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.750 tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 14% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kết quả cao kỷ lục trong lịch sử doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2025 của Vinaseed dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 380 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng gần 49 tỷ đồng, tăng khoảng 6-7% so với cùng kỳ 2024.

Lý giải vì sao đặt mục tiêu doanh thu chỉ tăng 12% mà lợi nhuận tăng tới 14%, đại diện Vinaseed cho biết việc tái cấu trúc, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, bản quyền, biên lợi nhuận cao như ngô Darling 10, ngô Diamond 999, kỳ vọng góp phần hoàn thành mục tiêu đầy thách thức được HDQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch HĐQT Vinaseed, cho biết việc đầu tiên khi bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaseed là tái cấu trúc toàn bộ các mảng, tập trung đầu tư vào R&D, hợp tác quốc tế để có các sản phẩm tốt để đưa ra thị trường.

Về mảng gạo - hiện đang chiếm tới gần 30%, Vinaseed sẽ tái cấu trúc tỷ trọng trong nước – xuất khẩu để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

Về chi phí, Vinaseed sắp xếp lại toàn bộ các vấn đề ở các mảng, ví dụ như vận tải, bao bì… làm sao để tận dụng được các ưu thế của Vinaseed và tranh thủ các đầu mối trong hệ sinh thái PAN để tiết kiệm chi phí.

Tiếp theo, sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với vị thế là công ty đứng đầu ngành giống và tham vọng đứng đầu quản trị hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số sẽ được phổ cập với tất cả phòng ban để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, Vinaseed sẽ sáp nhập các đơn vị, ví dụ như Vinaseed Quảng Nam & SSC Quảng Nam để tối ưu bộ máy và giảm chi phí. R&D và thị trường rất quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm trúng và đúng. Làm việc với các đơn vị thành viên của Vinaseed để cùng nhận định rõ nhu cầu, xu hướng của thị trường sắp tới, bám vào đó để tránh lãng phí nhân lực, nguồn lực.

Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ gạo ở Nhật đang tốt, HĐQT Vinaseed đã thảo luận và cùng tìm cách xuất khẩu gạo sang Nhật Bản. Thị phần gạo Việt tại đây còn rất nhỏ. Công ty đang trong quá trình tìm hiểu thị trường này, đồng thời tăng cường nhân sự cho mảng gạo để tiếp cận các thị trường khó tính, bán được giá cao. Nhật có hàng rào kỹ thuật rất khắt khe, đặc biệt là lo ngại về nhiễm xạ. Vì vậy, Công ty đang tham gia các dự án giảm carbon như SRP để chứng minh quy trình sản xuất bài bản, minh bạch, có chứng nhận cụ thể, thậm chí đã nhận được tài trợ hàng chục ngàn USD. Vinaseed tự tin về chất lượng, truy xuất nguồn gốc từ giống đến bàn ăn.

Hiện Vinaseed đã xuất khẩu sang 15 thị trường, bao gồm Úc và nhiều nước châu Âu. Chưa xuất sang Mỹ nhưng định hướng là ưu tiên các thị trường khó tính để đạt giá bán cao. Với bối cảnh logistics tăng, Công ty sẽ ưu tiên các thị trường gần như Trung Quốc, nơi có nhu cầu lớn, không thể bỏ qua. Trong khi đó, châu Phi là thị trường khá khó vì giá nhập rất thấp.

Ngoài mảng xuất khẩu, doanh nghiệp cũng muốn tập trung hơn vào thị trường nội địa với mảng gạo đóng gói. Hiện nay, thị phần gạo đóng gói ở Việt Nam chỉ chiếm 5%, trong khi Thái Lan lên tới 60-70%, do vậy chúng tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn của Vinaseed.

"Giá gạo gần đây có giảm nhưng với Tập đoàn PAN cũng như cá nhân tôi, định hướng luôn nhất quán là tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng. Mình không chạy theo số lượng lớn hay gạo chất lượng thấp mà chủ yếu là đẩy mạnh dòng gạo đóng gói cao cấp cho thị trường có yêu cầu cao. Đồng thời, Công ty đang phát triển các giống mới có khả năng chống chịu khí hậu để thích ứng dài hạn. Lợi thế của mình là hệ thống sản xuất trải dài từ Bắc vào Nam, nên việc tổ chức sản xuất và tích trữ cũng chủ động hơn", Chủ tịch Vinaseed nói.

Để mở rộng thị trường nội địa, kênh phân phối CT sẽ được mở rộng nhiều hơn, không chỉ ở Hà Nội mà sẽ vào tới miền Trung để bán chéo sản phẩm khác của tập đoàn như nước mắm. Ở miền Nam, Công ty đang tìm kiếm các nhà phân phối uy tín, siêu thị lớn, vì đây là thị trường rất tiềm năng. Doanh thu nội địa từ gạo dự kiến sẽ tăng trưởng tới 30%, đạt khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

Cơ cấu sản phẩm kinh doanh của Vinaseed, hiện giống lúa đang chiếm 80-85%, trong đó chênh lệch giá khoảng 60 - 65%. Mảng ngô (ngô tẻ, ngô vàng, ngô nếp) sản lượng chiếm khoảng 10%, doanh thu chiếm 30% và chênh lệch giá khoảng 30%. Hiện tại, mảng rau đang chiếm tỷ lệ rất nhỏ về sản lượng, chỉ khoảng 5%, mức độ chênh lệch giá khoảng 5%.

Với mảng ngô, trong thời gian tới, Vinaseed chuẩn bị sang gặp các nhà phân phối Campuchia để đẩy mạnh xuất khẩu ngô sang thị trường này. Đây là thị trường tiềm năng và có lợi thế về vị trí địa lý.

Đối với mảng rau, thực tế đang rất yếu, đa phần đến từ Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC). Tập đoàn đã tái cấu trúc toàn bộ SSC và kỳ vọng sắp tới sẽ có những hợp tác với các đối tác châu Âu (Hà Lan) và Thái Lan trong mảng này. Tập đoàn PAN đã cử nhân sự hỗ trợ Vinaseed, không chỉ truyền thông sản phẩm, mà còn cả thương hiệu. Do đó, tin rằng mảng ngô, rau… sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Năm 2024, Vinaseed hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 2.448,7 tỷ và 272,1 tỷ, trong đó doanh thu tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ với nguyên nhân chủ yếu do tốc độ tăng chi phí đầu vào quá cao, giá lúa lương thực tăng 40% trong khi giá bán không thể tăng mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Năm 2024, cổ tức dự kiến lên tới 40% bằng tiền.