Vingroup giải thể Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo giải thể Công ty con

Theo đó, ngày 28/4, Hội đồng Quản trị VIC đã vừa ban hành nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix - công ty con do Vingroup sở hữu 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, HĐQT giao Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật làm việc với ban lãnh đạo công ty Grand Prix để triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật

Việt Nam Grand Prix là công ty con được Vingroup thành lập vào ngày 21/8/2018, có địa chỉ trụ sở chính tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội với ngành nghề chính là tổ chức, xúc tiến các sự kiện.

Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và được thành lập để đầu tư xây dựng, tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 4/2020 tại Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chặng đua dự kiến tổ chức trong vòng 1 tuần. Hạ tầng trường đua được kết hợp xây mới và hệ thống đường giao thông hiện có.

Chặng đua này được thành phố Hà Nội đăng cai và giao cho Công ty Việt Nam Grand Prix là đầu mối đứng ra tổ chức độc quyền, dự kiến phí đăng cai cũng do công ty này chi trả cho F1.

Đường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng trên tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với chiều dài 5,565 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, khắt khe.



Đến tháng 2/2020, đường đua Hà Nội đã hoàn tất thi công sau hơn 11 tháng thi công. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019, sau đó diễn biến phức tạp các năm 2020-2021 đã khiến chặng đua xe F1 tại Việt Nam không thể diễn ra như dự kiến.

Mới đây, Sở VH&TT Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ giải đua xe ô tô công thức 1 (F1) từ Cty TNHH Việt Nam Grand Prix.



Cụ thể, ba lô đất do Cty TNHH Việt Nam Grand Prix bàn giao, hoàn trả Sở VH&TT Hà Nội tiếp nhận có tổng diện tích gần 300.000m2, gồm đất và tài sản trên đất.

Sau khi được tạm bàn giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hoá thành công như: Giải VPBanks Marathon ngay trước thềm SEA Games 31; Giải vô địch Matorkhana Việt Nam 2021; Giải vô địch Go Kart Việt Nam 2022; Tổ chức Festival sản xuất nông nghiệp và làng nghề Hà Nội. Đây cũng là nơi tập luyện thường xuyên của các môn thể thao như: xe đạp, điền kinh, các môn thể thao trong nhà…

Được biết, VIC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 17/5 tới tại Trung tâm Hội nghị Almaz, khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Theo đó, công tỷ sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu ước đạt 190.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, năm 2022 VIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 101.794 tỷ, giảm 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 12.756 tỷ và lãi sau thuế đạt 2.044 tỷ đồng, tăng hơn 9.600 tỷ đồng so với cùng kỳ; vốn chủ sở hữu đạt 135.655 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.