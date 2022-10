Vinh danh doanh nghiệp bất động sản kiến tạo những dự án thuận ích

Chú trọng phát triển cảnh quan xanh, hệ thống tiện ích đa năng…, doanh nghiệp bất động sản Việt giúp cư dân kiến tạo một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Sự nỗ lực này được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

DẤU ẤN TNR HOLDING VIETNAM

Trong khuôn khổ Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022 được tổ chức ngày 12/10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh ngành bất động sản.

Mới đây, TNR Holdings Vietnam cũng đọ sức cùng 3.700 hồ sơ đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ tại IBA Stevie Awards 2022, được Ban giám khảo đánh giá cao độ phủ, uy tín thương hiệu và sức bật của TNR Holdings Vietnam trên thị trường.

Giải bạc ở hạng mục "Company of Year - Real Estale" (Doanh nghiệp bất động sản của năm) là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực kiến tạo các sản phẩm bất động sản chất lượng, giúp khách hàng xây dựng "một cuộc sống ngày càng thuận ích hơn" của Công ty. Đây là giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới có lịch sử 20 năm, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bất của cộng đồng doanh nghiệp. Ban giám khảo của giải thưởng là hơn 300 CEO đến đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Canada, Mỹ...

Những giải thưởng này là minh chứng cho những đóng góp của TNR trên thị trường bất động sản, bởi luôn chú trọng đến cảnh quan, cây xanh tạo môi trường sống trong lành cũng như hệ thống tiện ích nội khu phong phú, với mục tiêu thay đổi diện mạo quê hương, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Một số khu đô thị do TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển có thể kể đến như: TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk (Hà Nội) TNR The GoldView (Tp.HCM), TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An), TNR Stars Centre (Cao Bằng), TNR Stars Lục Yên (Yên Bái), TNR Stars Amaluna (Trà Vinh)…

LUÔN KIÊN ĐỊNH VỚI SỨ MỆNH TIÊN PHONG

Nhớ lại thời điểm năm 2014 khi TNR Holdings Vietnam (TNR) chính thức tham gia thị trường bất động sản với dự án đầu tay là TNR Goldmark City, doanh nghiệp nuôi khát vọng “biến đất hoang thành khu đô thị sầm uất”. Để hiện thực hóa điều này, với vai trò là đơn vị quản lý và phát triển dự án, TNR đã mời thương hiệu nổi tiếng để thiết kế cảnh quan với 4 quảng trường độc đáo, đầu tư vào hệ thống tiện ích, cây xanh… Chính sự khác biệt, nét tinh tế đã mang về cho TNR Goldmark City nhiều giải thưởng cùng kỷ lục “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam”.

Không gian xanh mát tại TNR Goldmark City.

Từ thành công của dự án đầu tay, đến nay, TNR Holdings Vietnam đã tham gia vào nhiều phân khúc sản phẩm như dòng căn hộ cao cấp (TNR The Goldview, TNR GoldSeason…), khu đô thị kiến tạo chuẩn mực sống tại các địa phương dưới thương hiệu TNR Stars hay TNR Grand Palace,…

Mỗi dự án TNR tham gia đều để lại một dấu ấn đậm nét. Với TNR GoldSeason là lối kiến trúc ấn tượng, hơi thở phóng khoáng và hiện đại từ thành phố Mahattan (Mỹ) giữa lòng Thủ đô hay với TNR Stars Nam Sách (Hải Dương) là khu đô thị kiểu mẫu về một thành phố ven sông với cảnh quan độc đáo, hài hòa giữa Đất - Nước - Mây - Trời.

Các sản phẩm của TNR Holdings Vietnam được giới chuyên gia đánh giá cao bởi chú trọng đến cảnh quan, cây xanh tạo môi trường sống trong lành thông qua “hệ thống xanh” 2 - 3 lớp: từ tầng xanh của khuôn viên, của quảng trường và các sky - garden (khu vườn trên cao). Cùng với đó là việc sử dụng công nghệ trong quản lý năng lượng. Điều này lý giải vì sao không chỉ khách hàng Việt Nam mà cộng đồng cư dân của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc…. cũng chọn các dự án của TNR Holdings Vietnam là nơi định cư khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

TNR The Nosta với nhiều công nghệ dẫn đầu xu hướng bất động sản thông minh.

Ngoài việc chú trọng đến thiết kế cảnh quan, sở dĩ các dự án của TNR Holdings Vietnam được thị trường đón nhận bởi khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại đón đầu xu thế như hệ thống hầm gửi xe và thang máy thông minh, thông thoáng, thuận tiện kết nối các luồng giao thông theo thiết kế tiêu chuẩn Hàn Quốc; hệ thống video door phone kết nối ngay từ sảnh lễ tân tới từng căn hộ để kiểm soát tối đa khách vãng lai; hệ thống quản lý tòa nhà thông minh tích hợp hệ thống quản lý an ninh bằng video kỹ thuật số;…

Kiên định với sứ mệnh kiến tạo các sản phẩm thuận ích, TNR Holdings Vietnam luôn chú trọng nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người Việt bằng các sản phẩm quy mô, hiện đại, sáng tạo và dẫn đầu xu hướng.