Vinhomes sắp phát hành 6.530 tỷ trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE) công bố quyết định HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021.

Cụ thể: VHM dự kiến phát hành tối đa 4.370 tỷ đồng theo hình thức chào bán ra công chúng; và 2.160 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ.

VHM cho biết, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành dự kiến năm 2021.

Đồng thời, Vinhomes cho biết đã bán xong 60 triệu cổ phiếu quỹ với giá trung bình 108.637 đồng/cp. Tổng số tiền thu về hơn 6.518 tỷ đồng.

Được biết, VHM đã mua số cổ phiếu quỹ trên từ ngày 15/11/2019 đến 10/12/2019 với giá giao dịch bình quân là 92.425 đồng/cổ phiếu. Như vậy, VHM đã chi ra 5.545,5 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ trên.

Còn trên báo cáo tài chính quý 1/2021, công ty ghi nhận trị giá số cổ phiếu quỹ trên là gần 5.550 tỷ đồng.

Mới đây, VHM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng 75% so với cùng kỳ đạt 28,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 198% so với cùng kỳ đạt 10,2 nghìn tỷ đồng.

VHM cho biết, kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao khoảng 11.400 căn hộ chủ yếu tại 3 đại dự án hiện tại - đặc biệt là khu thấp tầng Manhattan tại Vinhomes Grand Park.

Do đó, VHM ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 tăng 82% so với cùng kỳ đạt 41,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 52% so với cùng kỳ đạt 15,6 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 210.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 99.170 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 67.000 tỷ đồng.