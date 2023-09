Vốn ngoại mua mạnh VIC, loạt blue-chips kéo thị trường phục hồi

Thị trường quay đầu tăng trở lại phiên sáng nay trên nền thanh khoản sụt giảm tới 23% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 7 phiên. Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn nhất phục hồi với mức độ giới hạn, rất nhiều cổ phiếu không lấy lại được một nửa mức giảm phiên trước. VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 5,61 điểm, tương đương +0,46%.

Sau các phiên rơi mạnh đột biến, thị trường phục hồi là diễn biến bình thường. Một lượng lớn cổ phiếu đã được giải phóng nên áp lực bán suy yếu. Tuy nhiên biên độ tăng trong tình huống như vậy quan trọng hơn, thể hiện năng lực mua cũng như quyết tâm mua có thể đẩy giá lên như thế nào.

Nhóm cổ phiếu blue-chips là nòng cốt của nhịp phục hồi sáng nay, tiếc rằng không có sức mạnh đồng đều ở các mã dẫn dắt. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thì chỉ có VIC tăng 1,69% và GAS tăng 1,58% là đáng kể. Còn lại VCB tăng nhẹ 0,9%, HPG tăng 0,36%, VPB tăng 0,23%, FPT tăng 0,1%, BID, VHM và CTG tham chiếu, VNM giảm 0,63%.

VN30-Index chốt phiên sáng cũng chỉ tăng nhẹ 0,36% dù độ rộng rất tốt 20 mã tăng/4 mã giảm. SSI là cổ phiếu tăng mạnh nhất 2,99% so với tham chiếu, nhưng vốn hóa còn chưa lọt Top 20 của VN-Index. Lý do duy nhất khiến chỉ số tăng quá yếu với độ rộng như vậy là biên độ. Chốt phiên sáng chỉ có 3 cổ phiếu trong rổ này tăng trên 1% là SSI, VIC và GAS. Đây là kết quả kém, khi tại đỉnh sáng nay cả rổ có tới 14 mã tăng trên 1%. VN30-Index và VN-Index đạt đỉnh lúc 11h, tăng tương ứng 0,76% và 0,83% so với tham chiếu.

Nói cách khác đà tăng đã chững lại rồi suy yếu nhẹ trong 30 phút cuối phiên. Một số trụ chịu sức ép bán ra khá mạnh và tụt giá: VPB trả lại khoảng 1,13% so với giá đỉnh, chỉ còn tăng 0,23% so với tham chiếu; MSN trả lại 1,36%, còn tăng 0,38%; GVR tụt 1,13%, còn tăng 0,92%; FPT tụt 1,22% còn tăng 0,1%...

VN-Index chững đà tăng 30 phút cuối.

Trên toàn sàn HoSE, tình trạng chốt lời xuất hiện trong 30 phút cuối cũng gây ảnh hưởng rõ rệt. Hiện chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu đang tăng giá và giữ được mức giá cao nhất phiên, hầu hết là các cổ phiếu giao dịch lẻ tẻ vài chục triệu tới vài tỷ đồng. Độ rộng cuối phiên của VN-Index đang có 285 mã tăng/163 mã giảm, nhưng phía tăng chỉ có 77 mã tăng trên 1%. Dù vậy cũng khá nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch mạnh mẽ, thu hút dòng tiền tốt và giá mạnh như SSI tăng 2,99% thanh khoản 537 tỷ đồng; VIC tăng 1,69% thanh khoản 483,1 tỷ; VND tăng 2,78% thanh khoản 357,4 tỷ; VIX tăng 2,07% với 320,2 tỷ; GEX tăng 1,23% với 262,6 tỷ; DXG tăng 2,12% với 200,5 tỷ… Tất cả số này hiện đã tụt giá, không còn giữ được đỉnh cao nhất phiên.

Tổng thể dòng tiền vào thị trường sáng nay đã suy yếu khá nhiều, hai sàn niêm yết chỉ khớp được 10.213 tỷ đồng, giảm 23% so với sáng hôm qua và thấp nhất 7 phiên. HoSE giảm giao dịch hơn 24%, đạt 9.254 tỷ đồng. Dòng tiền vào nhóm VN30 giảm tới 30%, chỉ đạt 3.117 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đang mua VIC khá lớn và nhờ cổ phiếu này mà tổng vị thế là mua ròng. Khoảng 1,81 triệu VIC đã được mua, chiếm hơn 22% tổng thanh khoản mã này và mức ròng tương ứng 101,7 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị mua ròng ở HoSE là 120,2 tỷ. Nói cách khác, phần mua ròng còn lại khá nhỏ. Các mã nổi bật là VCB +30,3 tỷ, VIX +26,5 tỷ, PDR +20,4 tỷ, SSI +32,9 tỷ. Phía bán ròng có KBC -41,4 tỷ, SHB -32,5 tỷ, STB -31,4 tỷ.

Phiên hồi lại sáng nay có thanh khoản khá chậm, một mặt thể hiện áp lực bán đã nhẹ đi, mặt khác cho thấy chưa có sự sẵn sàng mua giá cao. Thông thường phiên nảy kỹ thuật ngay sau phiên giảm sốc sẽ góp phần đánh giá mức độ nhiệt tình của dòng tiền bên lề. Nếu lực cầu duy trì tốt thì việc giảm bán sẽ là lợi thế cho chiều tăng.