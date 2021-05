Vốn ngoại quay đầu rót vào ngàn tỷ

Trong tháng 4/2021, khối ngoại chuyển mua ròng 71,4 tỷ đồng trên HOSE. Đây là tháng đầu tiên nhà đầu tư nước ngoài mua ròng kể từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, nếu chỉ xét qua phương thức khớp lệnh, họ vẫn bán ròng 4.287 tỷ đồng, giảm 68,2% so với tháng liền trước.

Cụ thể, khối ngoại bán ròng mạnh nhất các mã như CTG, VPB, VNM, GAS, BID, KDH, PLX, VRE, CRE, MBB, VCI, VHC. Trong đó, CTG và VNM tiếp tục là những cổ phiếu dẫn đầu danh sách.

Trái lại, các mã được mua ròng gồm có VIC, NVL, STB, VHM, MSN, MWG, PMG, HDB, GEX, LPDR. Đáng chú ý, hai chứng chỉ quỹ FUEVFVND và FUESSVF cũng được mua ròng đáng kể.

Xét riêng tại tuần giao dịch cuối tháng (26-29/4), khối ngoại đã mua ròng gần 600 tỷ đồng trên HOSE. Lực mua này chủ yếu đến từ các quỹ ETF.

Điển hình như các quỹ ETF ngoại gồm Vaneck Vectors Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF đang gia tăng hút ròng vốn ở tuần cuối tháng 4.

Trong đó, quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF đã hút ròng thêm 6,65 triệu USD. Với việc dành 65% danh mục đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam nên có thể dễ dàng tính ra rằng quỹ này đã mua ròng khoảng 4,3 triệu USD (tương đương khoảng hơn 100 tỷ đồng) trên thị trường chứng khoán Việt tuần qua.

Với Fubon FTSE Vietnam ETF, sau khi IPO vào thời điểm cuối tháng 3, quy mô danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF vào khoảng 5,28 tỷ Đài Tệ (khoảng 190 triệu USD, tương đương gần 4.400 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại ngày 23/4/2021, quy mô danh mục quỹ đã lên tới 7,5 tỷ Đài Tệ (khoảng 270 triệu USD, tương đương 6.200 tỷ đồng). Như vậy, trong chưa đầy 1 tháng qua, quy mô danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF đã tăng thêm khoảng 80 triệu USD (khoảng hơn 1.800 tỷ đồng).

Fubon FTSE Vietnam ETF đánh giá việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thu hút đầu tư nước ngoài khả quan cũng như nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam sẽ giúp dòng vốn tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán.

"Việt Nam bây giờ giống như Đài Loan của những năm 1980. Bạn không thể tham gia đầu tư vào Đài Loan cách đây 40 năm, nhưng bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhờ những cải cách kinh tế Việt Nam thông qua việc đầu tư vào Fubon Vietnam ETF", Yang Yining, giám đốc đầu tư Fubon Vietnam ETF cho biết.

Ở diễn biến liên quan, quỹ ETF nội VFM VNDiamond ETF cũng liên tục hút dòng tiền của tổ chức ngoại. Trong tuần, quỹ này đã hút ròng 325 tỷ đồng.

Nhìn lại quá khứ, các đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam đều được hỗ trợ bởi dòng vốn từ các quỹ ETF. Mặc dù dòng vốn đầu tư vào quỹ ETF ra - vào đan xen nhưng dòng vốn chảy vào vẫn có phần nhỉnh hơn.

Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, với hơn 2.500 tỷ đồng đổ vào thị trường ngay trước kỳ nghỉ lễ thông qua 3 quỹ ETF thì VN-Index sẽ đứng vững trên mốc 1.200 điểm trước những lo ngại về dịch bệnh cũng như về hiện tượng "Sell in May".