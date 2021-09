Vừa phát hành 100 triệu cổ phiếu, TPBank tiếp tục muốn tăng vốn đợt 2

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank – mã chứng khoán: TPB) mới đây đã ra thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án tăng vốn đợt 2.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông là 11/10. Thời gian thực hiện dự kiến từ 15/10 - 27/10. Tỷ lệ thực hiện là 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền biểu quyết. Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch tăng vốn cụ thể chưa được ngân hàng công bố.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay, TPBank chỉ có duy nhất một đợt tăng vốn là phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 1.000 tỷ đồng, lên gần 11.717 tỷ đồng.

Mới đây, đợt tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ của TPBank đã thành công. Với mức giá bán thành công là 33.000 đồng/cổ phiếu, TPBank thu về được 3.300 tỷ đồng từ đợt phát hành. Trừ đi tổng chi phí (đã bao gồm VAT) là 18,15 tỷ đồng, ngân hàng thu ròng là 3.281,85 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27,74% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 6 tháng đạt hơn 3.007 tỷ đồng, tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch cả năm.

Đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250 nghìn tỷ đồng cho cả năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong nửa đầu năm khoảng 11%. Huy động vốn của ngân hàng đạt 217 nghìn tỷ đồng, tăng 17,46% so với cuối năm 2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm.

Diễn biến giá cổ phiếu TPB thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, sau quãng thời gian điều chỉnh, cổ phiếu TPB tăng khá mạnh và đã vượt đỉnh lịch sử. Chốt phiên 28/9, thị giá TPB dừng ở mức 40.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 46.900 tỷ đồng.