Warren Buffett lạc quan về kinh tế Mỹ 2023 dù lỗ nặng trong 2022

Ngày 25/2, "đế chế đầu tư"Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố kết quả kinh doanh năm 2022. Theo đó, công ty có trụ sở tại Omaha, Nebraska lỗ 22,82 tỷ USD.

Lợi nhuận từ các công ty thuộc sở hữu của công ty, gồm công ty bảo hiểm Geico, công ty đường sắt BNSF Railway và công ty sản xuất sô-cô-la See’s Candies, cũng không bù đắp được khoản lỗ 67,9 tỷ USD từ hoạt động đầu tư. Năm 2021, khi giá cổ phiếu tăng mạnh, Berkshire lãi tới 90,8 tỷ USD.

Năm 2022, thị trường cổ phiếu và trái phiếu chao đảo mạnh sau khi các ngân hàng trung ương đua nhau tăng lãi suất nhanh và mạnh tay nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ông Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ. Trong bức thư thường niên gửi đông Berkshire, vị tỷ phú cho biết ông vẫn tin tưởng vào sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

“Tôi đã đầu tư suốt 80 năm qua, hơn 1/3 lịch sử của đất nước chúng ta. Bất chấp xu hướng tự chỉ trích và nghi ngờ bản thân của người dân Mỹ, tôi thấy không có thời điểm nào tốt hơn để đặt cược dài hạn vào nước Mỹ như lúc này”, Wall Street Journal dẫn lời vị tỷ phú 92 tuổi viết trong thư.

Được biết đến là một huyền thoại đầu tư, trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua, ông Buffett đều đặn viết thư gửi cho các cổ đông của công ty mình. Trong đó, ông không chỉ thông báo về tình hình của Berkshire trong năm qua, mà còn chia sẻ quan điểm của bản thân về mọi thứ, từ các quy tắc kế toán bí truyền cho tới quan điểm không chấp nhận rủi ro quá nhiều khi đầu tư của mình.

Bức thư gửi cổ đông Berkshire năm nay được gửi vào ngày 25/2 cho thấy cách nhà đầu tư huyền thoại nhìn nhận những yếu tố khiến thị trường rung chuyển năm qua. Danh mục đầu tư của Berkshire cũng bị ảnh hưởng với phần lớn khoản lỗ năm 2022 đến từ các khoản lỗ đầu tư.

Trong khi năm 2021, Berkshire chủ yếu mua lại cổ phiếu của công ty, thì năm 2022, công ty này tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư vào các công ty khác, bao gồm khoản đầu tư vào công ty truyền thông Paramount Global, nhà sản xuất vật liệu xây dựng Louisiana-Pacific Corp., hay nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của công ty dầu mỏ Occidental Petroleum Corp.

Tính tới cuối năm 2022, Berkshire là cổ đông lớn nhất của 8 công ty, gồm American Express Co., Bank of America Corp., Chevron Corp., Coca-Cola Co., HP Inc., Moody’s Corp., Occidental và Paramount Global.

Các nhà đầu tư và khách mời dự cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 2022 - Ảnh: Reuters

Theo ông Buffett, Berkshire có thể thực hiện các khoản đầu tư lớn nhờ hoạt động bảo hiểm của công ty thu về hàng tỷ USD tiền phí bảo hiểm từ khách hàng. Việc mua lại công ty bảo hiểm Alleghany Corp. năm ngoái đã giúp tăng nguồn vốn đầu tư từ phí bảo hiểm - thứ được ông Buffett mô tả là “tài sản phi thường” của Berkshire - lên tới 164 tỷ USD trong năm 2022.

Khi đưa ra quyết định đầu tư, ông Buffett và cánh tay phải Charlie Munger không dựa vào các yếu tố như lãi suất, giá dầu, lạm phát hay yếu khác có thể ảnh hưởng tới thị trường trong năm đó.

“Dù các nhà kinh tế học, các chính trị gia và hầu hết công chúng quan tâm về hậu quả của sự mất cân bằng lớn trong những yếu tố đó, Charlie và tôi bỏ qua và tin chắc rằng những dự báo về kinh tế và thị trường trong ngắn hạn chỉ là vô nghĩa”. Ông Buffett nói trong thư. “Thay vào đó, chúng tôi đầu tư tiền của Berkshire theo cách có thể mang lại kết quả chấp nhận được trong dài hạn và điều này sẽ duy trì sức bền bỉ vô song của công ty khi xảy ra khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái nghiêm trọng trên toàn cầu”,

Theo báo cáo của Berkshire, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tính tới cuối năm 2022 là 128,6 tỷ USD, giảm từ mức gần kỷ lục 146,7 tỷ USD cuối năm 2021, nhưng tăng so với quý 3 năm ngoái.

Dù hoạt động kinh doanh ban đầu của Berkshire là dệt may không còn tồn tại, nhưng ông Buffett khẳng định Berkshire sẽ vẫn tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các cổ đông nhờ tập trung vào điều mà ông gọi là “cơn gió Mỹ”.

“Nước Mỹ sẽ vẫn ổn nếu không có Berkshire nhưng điều ngược lại thì không đúng”, tỷ phú 92 tuổi nói trong thư.

Trong thư, ông Buffett cũng bảo vệ việc mua lại cổ phiếu của công ty. Năm 2022, Berkshire đã chi gần 8 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, giảm từ mức kỷ lục 27 tỷ USD của năm trước đó. Theo ông, việc mua lại cổ phiếu có thể mang lại lợi ích cho cổ đông nếu được thực hiện khi cổ phiếu công ty đang giao dịch ở mức thấp hơn giá trị thực.

“Khi bạn nghe người ta nói rằng tất cả các giao dịch mua lại cổ phiếu gây tổn hại cho cổ đông hoặc cho đất nước, hoặc đặc biệt có lợi cho các CEO, thì bạn đang nghe một người mù kinh tế hoặc một kẻ mị dân dẻo miệng nói”, ông Buffett nhấn mạnh.