WOGI đồng hành cùng My Sony Reward - Chương trình khách hàng thân thiết mới của Sony

SONY RA MẮT MY SONY REWARD - SỰ KIỆN KHÔNG THỂ BỎ LỠ ĐẦU NĂM 2024

Ngày 16/1 vừa qua, Sony chính thức cho ra mắt chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết của Sony - My Sony Reward. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của Sony trong việc mở rộng mạng lưới kết nối với hàng triệu khách hàng tại Việt Nam.

Để mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho các thành viên của My Sony Reward, Sony hợp tác với WOGI - đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng kỹ thuật số toàn cầu. WOGI không chỉ là đối tác cung cấp quà tặng mà còn là người đồng hành tin cậy, chuyên gia trong việc triển khai các chiến dịch tặng thưởng, giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết đầy hiệu quả và thu hút.

Thể lệ chương trình My Sony Rewards:

Chương trình My Sony Rewards có 4 hạng thành viên: Member, Club, Elite và Platinum. Với mỗi hạng thành viên, khách hàng sẽ có các ưu đãi và đặc quyền tương ứng.

Lợi ích lớn nhất của thành viên là có thể tích điểm cho mỗi lần mua hàng tại cửa hàng Sony chính hãng (Sony Store Online và Sony Store Vincom Đồng Khởi), và mức tích điểm cũng cao hơn khi được nâng hạng thành viên. Khách hàng có thể dùng điểm Sony của mình để được giảm giá trực tiếp khi mua hàng tại Sony Store hoặc đổi lấy voucher mua sắm từ các thương hiệu khác. Ngoài ra, khách hàng thân thiết cũng sẽ nhận được các ưu đãi trong lần mua hàng đầu tiên hay đợt sinh nhật của mình, hay được mời tham dự các sự kiện Sony độc quyền.

Thông tin chi tiết My Sony Rewards xem tại: https://mysony.sony-asia.com/vn/home/mysonyrewards

WOGI - ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH ĐÁNG TIN CẬY CỦA SONY TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Được thành lập từ năm 2014 và có trụ sở tại Singapore, WOGI đã có mặt trên 37 thị trường toàn cầu, tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á. Với hơn 80 đối tác thương hiệu tại Việt Nam và hơn 1000 đối tác toàn cầu, WOGI đang là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp mong muốn mang đến những trải nghiệm độc đáo và giá trị cho khách hàng.

WOGI được biết đến là đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng kỹ thuật số toàn cầu, hợp tác triển khai các chiến dịch tặng thưởng, giải pháp dành cho nhân sự và chăm sóc khách hàng thân thiết. Các chương trình được triển khai theo thời gian thực tế bằng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

WOGI mang đến bộ sản phẩm quà tặng kỹ thuật số đa dạng như: quà tặng trực tiếp từ các thương hiệu ăn uống, mua sắm; ví mini có thể tùy chọn thương hiệu và giá trị theo nhu cầu hay mở rộng ra các hình thức khác như thanh toán linh hoạt theo số dư trừ dần qua ví điện tử MoMo tại thị trường Việt Nam. Sự đa dạng này giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bên cạnh bộ sản phẩm kỹ thuật số đa dạng, bộ giải pháp chăm sóc khách hàng của WOGI cũng là điểm cộng thúc đẩy nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Trước tiên, WogiCONNECT là một giải pháp nổi bật nhất - all in one, tích hợp 1 lần trên hệ thống CRM và sử dụng quà tặng linh hoạt đa kênh như: loyalty, campaign, promotion, event. Quá trình tự động hóa toàn bộ quy trình quà tặng giúp giảm bớt công sức và nguồn nhân lực cần thiết cho việc quản lý.

Tiếp theo, WogiDASH cung cấp tài khoản, bộ điểm và kho quà tặng cho khách hàng. Hệ thống có thể tùy chỉnh, quản lý và đổi điểm tự động để quản lý khách hàng trực tiếp. Ngoài hai giải pháp trên, WogiREWARDS giúp tập trung vào việc đổi điểm thưởng để tạo ra các chương trình khuyến mãi, tặng thưởng và chăm sóc khách hàng. Với hơn 700 nhãn hàng đối tác và khả năng đổi thưởng trên nhiều quốc gia, WogiREWARDS giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi chương trình quà tặng. Cuối cùng, WogiPOWER sẽ giúp xây dựng và điều chỉnh toàn bộ hệ thống tích điểm đổi quà theo yêu cầu một cách linh hoạt.

Với danh mục đối tác hàng đầu, WOGI đã trở thành đối tác chiến lược cho nhiều doanh nghiệp lớn như Lazada, Grab. Sự kết hợp này tăng thêm giá trị cho chương trình quà tặng của doanh nghiệp. Nhờ vào sự hỗ trợ từ WOGI, Sony sẽ mở rộng danh mục quà tặng của mình. Với hơn 5000 sản phẩm sẵn có, đơn vị đem đến nguồn cung cấp đa dạng, từ điện tử tiêu dùng đến trải nghiệm giải trí, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Từ ngày 16/1/2024, Sony chính thức mở cổng đăng ký My Sony Rewards với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thân thiết. Nhanh tay đăng ký và tham gia chương trình ngay hôm nay.