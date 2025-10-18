VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
10 rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

Đức Anh

18/10/2025, 11:54

Dựa trên Khảo sát Quản trị Rủi ro Toàn cầu 2025 của tập đoàn Aon (Anh), đồ thị dưới đây thể hiện 10 rủi ro lớn nhất theo đánh giá của các nhà lãnh đạo và chuyên gia quản trị rủi ro doanh nghiệp trong năm 2025, cùng dự báo đến năm 2028.

VnEconomy

Theo đó, mối đe dọa lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay và trong ba năm tới là nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu. Bên cạnh đó, biến động địa chính trị và tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được xem là những rủi ro nổi bật hàng đầu.

Rủi ro liên quan đến nguồn nhân lực - như thu hút và giữ chân nhân tài - từng được xem là mối quan ngại hàng đầu, nhưng trong báo cáo năm 2025, nhóm rủi ro này đã rời khỏi Top 10, dù vẫn được dự báo sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong những năm tới.

Từ khóa:

Aon biến động địa chính trị nhân lực quản trị rủi ro rò rỉ dữ liệu rủi ro tấn công mạng thế giới trí tuệ nhân tạo
