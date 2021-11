10 tháng, doanh thu từ vàng miếng của PNJ tăng trưởng 15,7%

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2021

Theo đó, riêng tháng 10/2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.080 tỷ đồng, tăng 13,8% và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 8,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, PNJ đã hoàn thành 69,5% chỉ tiêu doanh thu và 56,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Trước đó, trong tháng 9/2021, PNJ ghi nhận doanh thu đạt 226 tỷ đồng, giảm đến 83,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 48 tỷ đồng, giảm 151,4% so với cùng kỳ và ghi nhận tháng thứ 3 liên tiếp thua lỗ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh trong 10 tháng năm 2021: Theo PNJ, doanh thu kênh lẻ lũy kế 10 tháng năm 2021, kênh lẻ của PNJ vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hoạt động kinh doanh từ cuối quý 2 và xuyên suốt quý 3/2021.



- Doanh thu sỉ luỹ kế 10 tháng năm 2021, doanh thu kênh sỉ giảm 5,5% so với cùng kỳ và doanh thu vàng miếng luỹ kế 10 tháng năm 2021.

- Doanh thu từ vàng miếng tăng trưởng 15,7%.

10 tháng năm 2021, PNJ đã mở mới 18 cửa hàng PNJ Gold, đóng 18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO, nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 10 cửa hàng đầu tiên ở các thành phố lớn.



Bên cạnh đó PNJ đẩy mạnh hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách giãn cách xã hội ở một số địa phương.