VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Ngọc Trang

24/12/2025, 08:00

Theo số liệu từ nền tảng Datareportal, năm 2025, 74% dân số thế giới - tương đương khoảng 6 tỷ người - sử dụng internet, tăng từ 71% (5,8 tỷ người) của một năm trước đó.

Dù vậy, hơn 1/4 dân số toàn cầu vẫn chưa kết nối mạng. Chênh lệch về việc tiếp cận internet thể hiện rõ theo mức thu nhập khi 94% người dân ở các nền kinh tế thu nhập cao sử dụng internet, trong khi tỷ lệ này tại nhóm thu nhập thấp chỉ là 23%.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 20 quốc gia có tổng số người dùng internet lớn nhất. Xếp hạng cho thấy ở nhiều quốc gia, quy mô dân số quyết định thứ hạng nhiều hơn là tỷ lệ người dân kết nối internet.

VnEconomy

Trung Quốc đứng đầu với khoảng 1,3 tỷ người dùng internet, tương đương hơn 90% dân số. Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 1,03 tỷ người dùng, dù tỷ lệ tiếp cận internet chỉ khoảng 70%. Tính chung, hai quốc gia này có số người dùng internet nhiều hơn tổng cộng 18 quốc gia còn lại trong top 20.

Ngoài hai vị trí dẫn đầu, bảng xếp hạng cũng cho thấy các nền kinh tế mới nổi lớn như Indonesia, Brazil, Pakistan và Nigeria đã tiệm cận hoặc vượt nhiều nền kinh tế phát triển về tổng số người dùng internet. Xu hướng này cho thấy trọng tâm hoạt động trực tuyến toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về phía các nền kinh tế Nam bán cầu.

Dù số lượng người dùng internet tăng nhanh, châu Phi không có nhiều đại diện trong nhóm các quốc gia có cộng đồng người dùng internet lớn nhất. Nigeria là đại diện châu Phi duy nhất trong top 10 và chỉ có hai nước châu Phi góp mặt trong top 20. Điều này cho thấy tỷ lệ tiếp cận internet còn thấp và khoảng trống lớn về hạ tầng, chi phí cũng như khả năng tiếp cận tại nhiều khu vực trên lục địa này.

Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á có thể tăng gấp đôi sau 4 năm, Việt Nam tiến nhanh nhất

17:15, 10/11/2021

Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á có thể tăng gấp đôi sau 4 năm, Việt Nam tiến nhanh nhất

Tăng tưởng doanh thu và người dùng của ChatGPT

14:28, 01/08/2025

Tăng tưởng doanh thu và người dùng của ChatGPT

10 công việc an toàn nhất trong cuộc cách mạng AI

19:36, 28/07/2025

10 công việc an toàn nhất trong cuộc cách mạng AI

Từ khóa:

người dùng Internet sử dụng internet 2025 thế giới tỷ lệ người dùng internet
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy