2023: VCG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất tăng 70%

Năm qua, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaconex vẫn duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng cao. So với thực hiện năm 2021, doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2022 tăng tương ứng 52% và 90%; Lợi nhuận hợp nhất tăng 79%; Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%. Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022, song đây vẫn là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng, bất động sản suy giảm nghiêm trọng.

TỔNG GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU ĐẠT TRÊN 11.000 TỶ ĐỒNG

Nói về kết quả trên, Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông cho biết: Với hoạt động xây lắp, năm 2022, tổng giá trị trúng thầu trong toàn hệ thống Vinaconex đạt trên 11.000 tỷ đồng, trong đó, công ty mẹ là trên 9.700 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên; hạ tầng và kiến trúc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2; một số gói thầu thuộc dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam (giai đoạn 2)…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung vật liệu san nền, giá vật liệu biến động, chi phí tài chính tăng cao, tín dụng bị thắt chặt, Tổng công ty vẫn quyết tâm hoàn thành các gói thầu thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ, chất lượng, được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đánh giá và ghi nhận. Trên cơ sở đó, đầu năm 2023, Vinaconex tiếp tục được Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn là nhà thầu thực hiện một số gói thầu của dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, Vinaconex đã thần tốc hoàn thành thi công Thủy điện Đăkba công suất 30 MW (Vinaconex sở hữu 99% vốn) trong vòng 02 năm, trong khi các dự án tương tự khác mất 3 – 5 năm. Dự án phát điện thương mại ổn định từ cuối tháng 12/2022, đem lại doanh thu, lợi nhuận từ năm 2023, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực vùng xa của tỉnh Quảng Nam.

Một số dự án xây dựng trọng điểm khác, gồm: chung cư cao cấp Green Diamond 93 Láng Hạ (Công ty TNHH Vinaconex Đầu tư); Khu du lich nghỉ dưỡng Cát Bà – Amatina 172 ha (Công ty CP Vinaconex ITC, Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn - Vũng Tàu), dự án Cheng Long (Bình Dương), dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội); Dự án Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Dự án Bệnh viện K Trung ướng, Cung thiếu nhi Hà Nội, nhà ga T2 cảng hàng không Phú Bài (Huế)… đều được triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Về hoạt động đầu tư, bên cạnh Thủy điện Đăkba, chung cư cao cấp Green Diamond 93 Láng Hạ, Khu đô thị nghỉ dưỡng Cát Bà – Amatina, Chợ Mơ, Vinaconex còn tập trung triển khai các dự án bất động sản phục vụ nhu cầu thật của cộng đồng ở nhiều địa phương có tiềm năng phát triển. Tiêu biểu là Khu dân cư km3, km4 phường Hải Yên (TP. Móng Cái) 43,8ha; Khu đô thị đại lộ Hòa Bình - Móng Cái (Quảng Ninh) 48,8ha; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao Hòa Lạc (270,8ha); Khu đô thị mới Thiên Ân (Đà Nẵng)….

Đồng thời với việc thực hiện các dự án chuyển tiếp, Vinaconex cũng đã tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới để sẵn sàng triển khai khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Nhằm tập trung nguồn lực phát triển ba lĩnh vực cốt lõi là xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính (được duy trì từ năm 2019 đến nay), Vinaconex còn rất chú trọng triển khai hoạt động M&A hiệu quả, cùng chính sách quản lý tài chính khoa học, đặt mục tiêu an toàn vốn lên vị trí hàng đầu.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỦ TỤC CÁC DỰ ÁN MỚI

Bàn về định hướng hoạt động năm 2023, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex cho biết Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án hạ tầng. Đồng thời, tiếp tục tập trung tìm kiếm nguồn việc xây lắp tại các dự án có vốn đầu tư công, nhất là dự án hạ tầng giao thông và các dự án có vốn nước ngoài nhằm duy trì, mở rộng thị phần, nâng cao thương hiệu VCG.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án bất động sản đủ điều kiện nhằm ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023 gồm: Green Diamond 93 Láng Hạ, khu dân cư đô thị phường Hải Yên (Móng Cái), khu đô thị mới Cát Bà Marina (Hải Phòng)…; Hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị để có thể triển khai trong năm nay, như: khu đô thị mới Thiên Ân, khu đô thị nghỉ dưỡng Tuy Hoà... Ngoài ra, sẽ tập trung tìm kiếm, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở phân khúc tầm trung đáp ứng nhu cầu thực trên thị trường…

Vinaconex cũng đã lên phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 48.587.987 cổ phiếu, với tổng giá trị 485.879.870.000 đồng. Mục đích để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu là 5.344.687.650.000 tỷ đồng.

“Mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhưng với tâm thế quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng công ty (27/9/1988 – 27/9/2023), Hội đồng quản trị và Ban điều hành Vinaconex tự tin xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao so với năm 2022. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất và công ty mẹ tăng lần lượt 70% và 25% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 92% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 22% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 10% bằng 100% so với thực hiện năm 2022”, lãnh đạo VCG chia sẻ.