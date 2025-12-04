50 công ty lãi có lợi nhuận lớn nhất năm 2025, nhóm công nghệ áp đảo

Đồ họa cho thấy các doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất thế giới tập trung lớn vào ba lĩnh vực chính gồm công nghệ, tài chính và năng lượng.

Tương tự các năm trước, nhóm công nghệ vẫn giữ ngôi đầu, với Alphabet - công ty mẹ của Google - ghi nhận 124,3 tỷ USD lợi nhuận, còn Apple và Microsoft bám sát phía sau.

Các tập đoàn này hưởng lợi từ sự phát triển bền vững của dịch vụ số, nền tảng quảng cáo và phần mềm doanh nghiệp - những mảng có biên lợi nhuận cao và khả năng mở rộng lớn.

Về biên lợi nhuận, Nvidia gây chú ý với mức biên lợi nhuận lên tới 53,7%, phản ánh nhu cầu đối với con chip AI đang tiếp tục tái định hình ngành bán dẫn. Nhóm các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ mỗi năm tạo ra hàng trăm tỷ USD lợi nhuận, thậm chí vượt lợi nhuận của nhiều ngành kinh tế tại một số quốc gia.

Trong lĩnh vực tài chính, JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo đều góp mặt trong top 50 doanh nghiệp lãi lớn nhất với hàng chục tỷ USD lợi nhuận.

Tại Trung Quốc, nhóm “Big Four” ngân hàng gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Ngân hàng Trung Quốc (BOC) cũng xếp vị trí cao nhờ quy mô tài sản lớn và mạng lưới chi nhánh dày đặc trong nước.

Ngoài nhóm công nghệ, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tiếp tục là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới, thu về 95,6 tỷ USD từ hoạt động khai thác và sản xuất năng lượng, bất chấp những biến động mạnh của thị trường.

Ở mảng dược phẩm, các tên tuổi hàng đầu như Merck, Eli Lilly và Novo Nordisk vẫn duy trì biên lợi nhuận cao nhờ các dòng thuốc giá trị lớn và danh mục sản phẩm chủ lực mang về doanh thu đáng kể.

Ngược lại, các “ông lớn” bán lẻ như Walmart và Home Depot ghi nhận biên lợi nhuận khiêm tốn hơn do mô hình kinh doanh tiêu tốn nhiều chi phí vận hành. Tuy vậy, nếu xét về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận khổng lồ vẫn đủ để xếp các công ty này vào top 50.

Dưới đây là danh sách chi tiết 50 công ty có lợi nhuận lớn nhất thế giới năm 2025.