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6 đột phá mới từ An Cường: Đẳng cấp hơn, toàn diện hơn

Linh Trương

An Cường vừa tạo tiếng vang với 6 đột phá mới: Masterpiece Series - Thương hiệu luxury chuyên các dòng vật liệu tự nhiên cùng loạt giải pháp vật liệu mới, phần mềm ứng dụng và nhà máy sản xuất ván MDF vừa được ra mắt, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái nội thất toàn diện…

Thương hiệu luxury Masterpiece Series gồm các hệ giải pháp vật liệu tự nhiên.
Thương hiệu luxury Masterpiece Series gồm các hệ giải pháp vật liệu tự nhiên.

Không ngừng mở rộng phân khúc phục vụ và đa dạng hóa lựa chọn vật liệu, An Cường tiếp tục chinh phục nhóm khách hàng cao cấp với Masterpiece Series – thương hiệu luxury dành cho những khách hàng, kiến trúc sư và nhà thiết kế yêu thích vẻ đẹp nguyên bản của tự nhiên và an toàn sức khỏe, hướng tới việc kiến tạo dấu ấn riêng cho từng không gian sống.

MASTERPIECE SERIES - TÔN VINH VẬT LIỆU TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC TIÊN TIẾN

Masterpiece Series khai thác trọn vẹn vẻ đẹp độc bản, chân thực và giàu chiều sâu cảm xúc của vật liệu tự nhiên thông qua hệ giải pháp vật liệu toàn diện: sàn, ván, tấm ốp tường, trần, cánh tủ và cửa nội thất. Đây được xem là bước tiến vượt trội của An Cường khi ứng dụng công nghệ chế tác tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ nguyên giá trị vốn có của vật liệu, đồng thời tạo nên sự đồng bộ xuyên suốt về màu sắc, đường vân và ngôn ngữ thiết kế trong tổng thể không gian.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, Masterpiece Series đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm sống bền vững, sự an toàn cho sức khỏe người dùng và định hướng sử dụng vật liệu có trách nhiệm. Toàn bộ nguồn nguyên vật liệu đều được quản lý nghiêm ngặt, truy xuất minh bạch trong chuỗi cung ứng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe.

PRIMEOAK® - DÒNG SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA MASTERPIECE SERIES

PrimeOak® là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Masterpiece Series, được chế tác từ 100% gỗ Sồi Bắc Mỹ tuyển chọn và hoàn thiện tại Việt Nam. Dòng sản phẩm được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chất lượng kỹ thuật, với kết cấu ổn định, ứng dụng đồng bộ trên nhiều hạng mục nội thất cùng bảng màu tự nhiên, đa dạng đường vân và biên dạng bề mặt, mở rộng khả năng sáng tạo trong thiết kế.

Đặc biệt, PrimeOak® đáp ứng tiêu chuẩn NAF (No Added Formaldehyde) – chuẩn mực an toàn cao nhất về không bổ sung Formaldehyde trong sản xuất, góp phần bảo vệ tối đa sức khỏe người sử dụng trong không gian sống. Với định vị ở phân khúc luxury cùng mức giá cạnh tranh, PrimeOak® mang đến lựa chọn vật liệu tự nhiên đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ, chất lượng, độ an toàn và giá trị sử dụng lâu dài.

3 GIẢI PHÁP VẬT LIỆU MỚI - CÙNG MỘT KHẢ NĂNG SÁNG TẠO VỚI VẬT LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN

Song song với Masterpiece Series, An Cường giới thiệu 3 giải pháp vật liệu công nghiệp thế hệ mới, tập trung đột phá vào khả năng tạo hình, hiệu ứng bề mặt và tối ưu trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bộ 3 giải pháp vật liệu mới giúp hoàn thiện khả năng tạo hình, hiệu ứng bề mặt và tối ưu trải nghiệm.
Bộ 3 giải pháp vật liệu mới giúp hoàn thiện khả năng tạo hình, hiệu ứng bề mặt và tối ưu trải nghiệm.

Flexlaminate® là tấm phủ Melamine Laminate chuyên dụng cho công nghệ uốn cong và postforming, giúp ôm sát các chi tiết bo cong bán kính nhỏ, hạn chế nứt gãy, bạc màu và bong tách lớp khi gia công cùng với 7 biên dạng có sẵn. Bên cạnh khả năng chống trầy xước, chống ẩm, sản phẩm còn có hơn 1.000 lựa chọn màu sắc, đồng bộ với các dòng MFC, Melamine MDF, Plywood và WBP Panel của An Cường.

LUXFORM® sử dụng tấm PVC với bề mặt da thật và vải dệt, tạo dấu ấn riêng về thị giác và xúc giác. Với 35 lựa chọn màu sắc, khả năng tạo hình 1D, 2D, 3D cùng tính năng chống trầy xước và kháng bám vân tay, sản phẩm linh hoạt ứng dụng trên nhiều vật liệu như gỗ, kim loại, nhôm, đồng và bê tông, mang đến vẻ đẹp cao cấp với tối ưu chi phí.

Lacquered Melamine là bộ sưu tập 24 màu Melamine đơn sắc, sở hữu bề mặt mịn mờ sang trọng tương tự Lacquered Laminate cao cấp. Sản phẩm có khả năng chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và độ bền phù hợp cho cả những hạng mục chịu ma sát cao như mặt bàn.

ENVISION - HÌNH DUNG VẬT LIỆU TRƯỚC KHI THỰC HIỆN HÓA

Cùng với những đổi mới về vật liệu, An Cường chính thức giới thiệu ENVISION – phần mềm mô phỏng thiết kế thông minh do doanh nghiệp phát triển, cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm và quan sát chân thực từng hiệu ứng bề mặt trên không gian thực tế ảo.

ENVISION – Phần mềm mô phỏng thiết kế với độ chân thực chính xác.
ENVISION – Phần mềm mô phỏng thiết kế với độ chân thực chính xác.

ENVISION cho phép thay đổi và phối hợp nhiều loại vật liệu trên không gian 3D, đồng thời kết xuất hình ảnh đầu ra chất lượng cao. Qua đó, kiến trúc sư, nhà thiết kế và khách hàng có thể hình dung trực quan, rõ nét hơn về màu sắc, chất cảm bề mặt cũng như sự kết hợp tổng thể của các phương án vật liệu trước khi đưa ra quyết định thực thi.

NHÀ MÁY MDF ĐỒNG NAI - HOÀN TẤT CHUỖI GIÁ TRỊ KHÉP KÍN

Cũng nhân dịp này, An Cường tiếp tục giới thiệu Nhà máy sản xuất ván MDF An Cường Đồng Nai (Nhà máy gỗ công nghiệp thứ 4 của hệ thống). Với công suất lên đến 450.000m³ gỗ công nghiệp/năm, nhà máy giúp An Cường chính thức hoàn tất chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ nguồn ván nguyên liệu đầu vào đến các giải pháp bề mặt và sản phẩm nội thất hoàn thiện.

Từ vật liệu tự nhiên, công nghệ bề mặt đến trải nghiệm thiết kế trực quan, Masterpiece Series, flexlaminate®, LUXFORM®, Lacquered Melamine và ENVISION mang đến những lựa chọn đồng bộ, giúp kiến trúc sư, nhà thiết kế và khách hàng hiện thực hóa ý tưởng thành những không gian sống giàu tính thẩm mỹ, tối ưu công năng và đậm dấu ấn riêng.

Song hành cùng những đổi mới trong nghiên cứu vật liệu, ứng dụng công nghệ số và phát triển năng lực sản xuất, An Cường tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, hướng đến những không gian sống hiện đại và bền vững theo định hướng “Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà”.

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