6 tháng đầu năm: Kinh tế Đà Nẵng dự kiến tăng trưởng 2 con số

Ngày 23/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ 24, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp cuối của HĐND thành phố Đà Nẵng sau 28 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết mặc dù 6 tháng đầu năm tình hình thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của cả nước và thành phố Đà Nẵng, nhưng bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành địa phương, kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn ước tăng 11,03%. Trong đó, nhiều chỉ tiêu, chỉ số cao hơn so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Một số ngành duy trì mức tăng cao, điển hình như lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển khá mạnh với nhiều hoạt động, lễ hội, sản phẩm du lịch mới. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lớn.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 24, khóa X. Ảnh Ngô Anh Văn

Nhờ kinh tế tăng trưởng cao, thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đến thời điểm này ước bằng 61,4% dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình an sinh xã hội, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện tốt; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ông Ngô Xuân Thắng cho biết vào ngày 30/6 tới đây, Đà Nẵng sẽ tổ chức công bố thành lập thành phố Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hiện nay, bắt đầu tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7. Do vậy, kỳ họp “lịch sử” này sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung để làm tiền đề xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu sau khi thành lập thành phố Đà Nẵng mới, với quy mô diện tích 11.858km2, dân số hơn 3 triệu người.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng, thời gian còn lại rất ngắn, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ, sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 01/7/2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết kỳ họp thứ 24 HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương tập trung cao độ thực hiện những chủ trương, định hướng lớn của Nhà nước về hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, dự kiến vào ngày 30/6, Trung ương tổ chức công bố toàn quốc và chính thức đi vào hoạt động (cả cấp tỉnh và cấp xã, phường) từ ngày 01/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là hoàn thành cơ bản công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy và hợp nhất đơn vị hành chính để hình thành các đơn vị hành chính xã, phường và thành phố Đà Nẵng mới. Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, để có được thành tích này là nhờ sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và với quyết tâm nỗ lực trong tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 24, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 11,03%. Trong đó, ngành du lịch chiếm 70% cơ cấu GRDP của thành phố tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, tăng trên 10,3%. 6 tháng Đà Nẵng đón khoảng 5,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt được 15.769 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thành phố khởi công nhiều công trình dự án về khoa học công nghệ, các thiết chế về văn hóa chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng mới công bố quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là mô hình kinh tế mới và mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 khu vực trên địa bàn thành phố với khoảng 1.881ha. Cùng với đó, trên cơ sở đề xuất của Đà Nẵng, Quốc hội đang xem xét cho phép thành lập Khu thương mại tự do mới ở Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu…

Ông Nguyễn Văn Quảng thông tin thêm, mới đây, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận đánh giá cao những đề xuất của thành phố trong việc hình thành mô hình kinh tế mới. Thành phố tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có cơ chế chính sách đặc thù vượt trội khác biệt với các địa phương. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục chuẩn bị hồ sơ để kiến nghị đề xuất hoàn thiện nội dung cơ chế chính sách đặc thù vượt trội so với quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm mô hình kinh tế này hoạt động hiệu quả.

Bí thư Thành uỷ khẳng định những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay là sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo của Thành ủy, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng.