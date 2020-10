6.000 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng Thuận An trong 2 năm tới

6.000 tỷ đồng là tổng mức đầu tư nâng cấp và phát triển hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 13, vành đai 3, đường 743A, 743B, 743C tại Thuận An trong 2 năm tới.

HẠ TẦNG THUẬN AN BỨT PHÁ

Ngày 1/2/2020, Thuận An chính thức được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương và đến nay đã cơ bản đạt tiêu chuẩn được công nhận là đô thị loại II. Bên cạnh đó, với quy mô dân số hơn 500 nghìn người, Thuận An chính thức vượt mặt Thủ Dầu Một và Dĩ An trở thành địa phương có số dân lớn nhất tại "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam.

Ngoài quy mô dân số nửa triệu người, Thuận An còn là địa phương có cơ sở hạ tầng và tiện ích tốt nhất tại Bình Dương. Tất cả các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf đẳng cấp đều tập trung tại khu vực này như: Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé, Khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương 1,… Đặc biệt, Thuận An còn là nơi sinh sống và làm việc của hơn 40.000 chuyên gia.

Để tạo sự bứt phá cho Thuận An, UBND Bình Dương sẽ rót hơn 6.000 tỷ đồng để nâng cấp và phát triển hàng loạt các công trình trọng điểm trong 2 năm tới, nhằm biến địa phương này trở thành "trung tâm công nghiệp và dịch vụ đầu não" của cả tỉnh.



Cụ thể, đầu năm 2021, UBND Bình Dương sẽ chi 1.411 tỷ cải tạo và mở rộng QL13, đoạn qua Thuận An. Công trình kéo dài từ cổng chào Vĩnh Phú đến điểm giao đường Lê Hồng Phong, có quy mô 8 làn xe, lộ giới 64m; dự kiến hoàn thành trước năm 2023.

Đặc biệt, theo đồ án xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, QL13 được xác định là trục đường xương sống, trung tâm thương mại cấp vùng của cả Bình Dương với hàng loạt trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính, ngân hàng, khách sạn, chung cư cao cấp. Các công trình này phân bổ từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết.

Ngoài QL13, hơn 4.000 tỷ đồng sẽ được UBND Bình Dương tập trung mở rộng, xây dựng đường ĐT 743A (từ km2+500 đến ĐT743B) và đường ĐT743B (từ ngã 3 An Phú đến Khu công nghiệp Sóng Thần) với lộ giới 54m. Đường ĐT 743C (hướng tuyến từ cầu Ông Bố đi ngã 3 Đông Tân) và ĐT746 (từ ngã 3 Bình Quới đến ngã 3 Bình Hòa) sẽ được tăng lộ giới lên 42m. Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành đai 3 mở rộng lộ giới 50m - 70m.

Trước năm 2025, 45km đường sắt, 11km Metro chạy qua Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng cũng sẽ được hoàn thành.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN BÙNG NỔ

Nguồn vốn kỷ lục đổ vào hạ tầng trong 2 năm tới đang tạo thành một đòn bẩy khổng lồ khiến thị trường bất động sản Thuận An bùng nổ. Thống kê sơ bộ, trong năm 2020, Thuận An sẽ đón nguồn cung gần 15.000 căn hộ đến từ các dự án: Astral City (Tập Đoàn Phát Đạt), Anderson Park (Lyn Property), Emerad Golf View (Lê Phong),...

Nguồn cung căn hộ tại TP.Thuận An tăng đột biến trong năm 2020

Đáng chú ý, các dự án cao cấp nhất của Thuận An ra hàng trong năm nay đều tập trung quanh QL13 - Trục đường được quy hoạch thành trung tâm dịch vụ của cả Bình Dương với các chung cư cao cấp, khách sạn, ngân hàng, toà tháp tài chính…



Hiện tại, sức nóng của thị trường bất động sản Thuận An đang được dẫn dắt bởi dự án Astral City do: Tập đoàn Phát Đạt làm chủ đầu tư; Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư; DKRA Vietnam làm Tổng đại lý tiếp thị & phân phối. Với danh tiếng gần 10 năm trên thị trường bất động sản cùng kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn ở đa dạng các phân khúc của DKRA Vietnam, bức tranh thị trường Bình Dương hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện và bùng nổ với Astral City.

Dự án gồm 8 toà tháp 40 tầng cao nhất Bình Dương, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường gần 5.000 căn hộ cao cấp. Astral City được bao quanh bởi Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, sân Golf Sông Bé, Khu công nghiệp VSIP1, VSIP2, Việt Hương 1…

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City sở hữu mặt tiền Quốc lộ 13 với quy mô 8 toà tháp cao nhất Bình Dương

Là phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp bậc nhất Bình Dương, Astral City sở hữu hàng loạt các tiện ích cao cấp, thiết lập nên chuẩn sống mới cho thành phố Thuận An. Đặc biệt, Astral City là dự án căn hộ đầu tiên tại Bình Dương được tư vấn và quản lý vận hành bởi CBRE - thương hiệu quản lý, vận hành bất động sản hàng đầu thế giới. Khi hoàn thành, Astral City được kì vọng sẽ trở thành không gian sống số một tại Bình Dương, đặc biệt thu hút các chuyên gia nước ngoài.