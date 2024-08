7.300 tỷ đồng trái phiếu rủi ro không trả đúng hạn trong tháng 8

Tổng giá trị trái phiếu chậm trả lần đầu trong tháng 07/2024 là 1.24 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với tháng 06/2024 khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, theo thống kê bởi VIS Rating.

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain chậm trả gốc trái phiếu đến hạn là 438 tỷ đồng do chỉ trả được 562 tỷ đồng trên tổng 1000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn vào 30/07/2024. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam chậm trả lần đầu cả dư nợ gốc và lãi đến hạn vào 15/07/2024. Sau đó, vào ngày 01/08/2024, công ty được trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm nữa sang ngày 15/07/2026.

Tỷ lệ trái phiếu chậm trả toàn thị trường cuối tháng 7/2024 ở mức 15,1%, giảm so với mức 15,6% ở cuối tháng 6/2024.

Trong tháng 7/2024, có 5 tổ chức phát hành đã thanh toán một phần dư nợ gốc trái phiếu chậm trả với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực Dịch vụ, Bất động sản dân cư và Xây dựng. Dư nợ trái phiếu còn lại của các tổ chức phát hành này ở ngưỡng 2.300 tỷ đồng.

Phần lớn giá trị hoàn trả trái phiếu chậm trả gốc, lãi trong tháng 7/2024 là của hai tổ chức phát hành thuộc nhóm Bất động sản dân cư là Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn và Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

Sau khi hoàn trả 1 nghìn tỷ đồng dư nợ chậm trả trong tháng 07/2024, Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng thịnh Quy Nhơn vẫn còn dư nợ chậm trả khoảng 5 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các trái phiếu đó đều đã được gia hạn từ 1 đến 2 năm nữa. Từ 2023 đến 07/2024, Công ty TNHH No Va Thảo Điền đã trả được 15% dư nợ trái phiếu chậm trả thông qua hình thức hoán đổi tài sản.

Tỷ lệ thu hồi nợ tăng thêm 0,4% lên mức 18,5% ở cuối tháng 07/2024.

Trong tháng 07/2024, một nhà cung cấp mở thủ tục phá sản đối với CTCP Đầu tư LDG. Hành động này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của các trái chủ hiện tại của LDG. Tổ chức phát hành này hiện vẫn đang chậm trả một lô trái phiếu trị giá 186 tỷ đồng và chưa trả lãi coupon cho trái chủ kể từ tháng 02/2023.

Giá trị trái phiếu đáo hạn có rủi ro cao trong tháng 08/2024 cao hơn so với tháng 7/2024 do số trái phiếu đáo hạn tháng 8/2024 cao gấp 3 lần so với tháng 7/2024.

Trong tháng 8/2024, ước tính khoảng 7.300 tỷ đồng trong số 18.600 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn có rủi ro cao không trả được nợ gốc đúng hạn, chủ yếu từ các ngành Bất động sản dân cư và Năng lượng. Con số 7.300 tỷ đồng tăng so với tháng trước là do lượng đáo hạn trong tháng 08/2024 cao gấp 3 lần so với tháng 07/2024.

Trong số trái phiếu đáo hạn có rủi ro cao của tháng 8/2024, 4.3 nghìn tỷ đồng trái phiếu do các công ty thuộc nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản dân cư phát hành, cụ thể là Nova Land, Hưng Thịnh Land và Đại Thịnh Phát là các tổ chức phát hành đã chậm trả nhiều trái phiếu kể từ năm 2023. Số còn lại được phát hành bởi một công ty thuộc nhóm ngành Dịch vụ. Tính đến ngày báo cáo, công ty này chưa công bố số liệu tài chính năm 2023 theo yêu cầu trên cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong 12 tháng tới, khoảng 20% trong tổng giá trị 259 nghìn tỷ đồng sẽ đáo hạn có rủi ro cao bị chậm trả. 90% trong số đó đã từng chậm trả lãi coupon ít nhất một lần và đang có tỷ lệ đòn bẩy rất cao, nguồn tiền mặt thấp và biên EBITDA thấp.

Trước đó, trong tháng 7/2024, lượng phát hành trái phiếu mới ở mức 42.8 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với giá trị 82.4 nghìn tỷ đồng vào tháng 6/2024. Trong số trái phiếu do nhóm Ngân hàng phát hành trong tháng 7/2024, 55% là trái phiếu nợ thứ cấp do Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành có kỳ hạn bình quân 7,1 năm và lãi suất từ 5,9% đến 7,5% trong năm đầu tiên, thả nổi các năm tiếp theo với mức chênh từ 1,2% đến 2,8% so với tham chiếu.

Các trái phiếu nợ ưu tiên khác do các ngân hàng khác phát hành có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định trong cả kỳ từ 4,6% đến 5,5%.

Trong nửa đầu năm 2024, lượng phát hành trái phiếu mới lên tới 202.400 tỷ đồng, trong đó 70% được phát hành bởi khối Ngân hàng.