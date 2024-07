Áp lực đáo hạn trái phiếu hạ nhiệt trong quý 3, trước khi tăng đột biến vào quý 4

Sau khi tăng mạnh trong quý 2/2024 áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ hạ nhiệt hơn trong quý 3/2024 trước khi tăng mạnh trở lại vào quý 4/2024. VnDirect ước tính, trong quý 3/2024 sẽ có khoảng hơn 38,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, giảm 27,2% so với quý 2/2024.

Nhóm bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm 49% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2024, đứng thứ 2 là nhóm Ngân hàng chiếm tỷ lệ 26,7% tổng giá trị đáo hạn.

Nhóm Ngân hàng có thể vẫn tích cực phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2024. Trong quý 2/2024 nhóm ngân hàng đã tích cực mua lại những trái phiếu có thời hạn đáo hạn còn lại dưới 1 năm, cùng với đó là tích cực phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài nhằm giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn và tăng tỷ lệ vốn huy động dài hạn.

Trong quý 3/2024, VnDirect ước tính sẽ có khoảng gần 50 nghìn tỷ đồng trái phiếu của nhóm Ngân hàng sẽ chuyển từ thời gian đáo hạn còn lại từ trên 1 năm xuống dưới 1 năm, do đó nhiều khả năng trong quý 3/24 nhóm Ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài hơn để thay thế và mua lại những trái phiếu sắp đến hạn này.

Trước đó, trong quý 2/2024 có 119 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 119.270 tỷ đồng, cao gấp 4,1 lần so với quý 1/2024 và cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Trong đó có 117 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 116.770 tỷ đồng, chiếm 97,9% tổng giá trị phát hành. Và 2 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 2.500 tỷ đồng, chiếm 2,1% tổng giá trị phát hành.

Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý 2/2024 đến từ sự gia tăng phát hành trở lại của nhóm Ngân hàng. Trong quý 2/2024 nhóm Ngân hàng đã phát hành 85.037 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chiếm 72,8% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành.

Đối với trái phiếu Chính phủ, trong quý 2/2024, Kho bạc Nhà nước đã huy động 76.273 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Cụ thể, kho bạc nhà nước đã huy động 20.500 tỷ đồng, 40.966 tỷ đồng, 9.935 tỷ đồng, 2.800 tỷ đồng và 2.072 tỷ đồng trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Lợi suất trúng thầu sau khi tạo đáy thời điểm cuối tháng 1/2024 đã tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Hiện lợi suất trái phiếu trúng thầu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 2,74%; tăng 32 điểm cơ bản so với cuối quý 1/2024 và tăng 54 điểm cơ bản so với cuối năm 2023. Lợi suất trái phiếu trúng thầu kỳ hạn 15 năm đã tăng lên mức 2,88%; tăng 29 điểm cơ bản so với cuối quý 1/2024 và tăng 48 điểm cơ bản so với cuối năm 2023. Tỷ lệ thực hiện của Kho bạc Nhà nước chỉ đạt 63,6% kế hoạch huy động trong quý 2/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 156.502 tỷ đồng đạt 39,1% kế hoạch huy động trong năm 2024.

Trong quý 2/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát Triển không thực hiện huy động.

Theo kế hoạch phát hành, tổng giá trị phát hành trong nửa cuối năm 2024 của Kho bạc Nhà nước vẫn còn khá lớn, trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn đang hiện hữu và lãi suất liên ngân hàng được định hướng tiếp tục leo ở mức cao nhằm thu hẹp chênh lệnh lãi suất giữa VND-USD, VnDirect cho rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ sẽ vẫn còn dư địa tăng và có thể tiếp tục nhích tăng trong quý 3/2024.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất và thanh khoản tiếp tục tăng. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp trong quý 2/2024 đạt hơn 688.887 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch trung bình/phiên đạt hơn 11.293 tỷ đồng, cao gấp hơn 11,9% giá trị giao dịch trung bình trong quý 1/2024 và cao hơn 67,4% so với giá trị trung bình/phiên của quý 2/2023.

Giao dịch outright chiếm tỷ lệ hơn 61,5% trong tổng giá trị giao dịch, còn lại gần 38,5% là giao dịch repo. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng trong quý 2/2024 với giá trị mua ròng là hơn 2.072 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 778 tỷ đồng. Cùng chung xu hướng với lợi suất phát hành, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tiếp tục tăng trong quý 2/2024.