7 đại học Việt Nam xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới

Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc làm tiêu chí xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. Nói cách khác, bảng xếp hạng THE Impact Rankings chính là đánh giá tầm ảnh hưởng và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Năm 2020, Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng, năm 2021 có 4 cơ sở giáo dục, nhưng sang đến năm 2022, Việt Nam đã có tới 7 cơ sở giáo dục được xếp hạng.

Đó là Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 601-800; Trường đại học Tôn Đức Thắng vị trí 601-800, Trường đại học Bách khoa Hà Nội vị trí 601-800 và Trường đại học Phenikaa vị trí 801-1000 và 3 cơ sở giáo dục mới được xếp hạng trong năm 2022: Trường đại học Duy Tân vị trí 601-800, Trường đại học Kinh tế Quốc dân vị trí 601-800 và Trường đại học FPT vị trí 801-1000.

Cả 7 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đều đứng thứ hạng cao ở SDG 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững) và Trường đại học Bách khoa Hà Nội có xếp cao nhất với 70,3 điểm.

Tuy nhiên chỉ duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao ở SDG 4 (Giáo dục có chất lượng) với 63,1 điểm. Trong khi đó SDG 11 (Thành phố và cộng đồng bền vững) là một trong 3 chỉ số nổi bật của Trường đại học PFT và Trường đại học Tôn Đức Thắng; SDG 16 (Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) là thế mạnh của Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Duy Tân. Qua đó cho thấy các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã hướng nhiều hơn đến các mục tiêu phát triển bền vững và phục vụ cộng đồng khi năm 2022 có thêm 3 trường được xếp hạng.

Kỳ xếp hạng năm 2022 có 1.406 cơ sở giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ xếp hạng trong THE Impact Rankings, tăng 228 cơ sở giáo dục so với năm 2021. Và top 10 cơ sở giáo dục trong bảng xếp hạng của THE Impact Rankings có Đại học Universiti Sains (Malaysia) đã được ghi nhận ở vị trí thứ 4 là đại diện của Đông Nam Á và Châu Á xếp thứ hạng cao nhất tại THE Impact Rankings từ trước đến nay.