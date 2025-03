8 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2025

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”. Theo đó, Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 của Bộ Xây dựng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Qua đó, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về cả số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên những trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Bộ Xây dựng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ như Chỉ thị 23-CT/TW, Nghị quyết 149/NQ-CP, Chỉ thị 10/CT-TTg.

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, ứng dụng thành tựu công nghệ mới; lồng ghép mục tiêu trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng.

Thứ ba, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án giao thông, tổ chức giao thông hợp lý; xử lý điểm đen, lối đi tự mở, lấn chiếm tuyến luồng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Thứ tư, nâng cao chất lượng phương tiện, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất phương tiện thân thiện môi trường.

Thứ năm, tái cơ cấu vận tải, giảm phụ thuộc đường bộ; phát triển vận tải công cộng và tăng thị phần vận tải sắt, thủy, hàng không.

Thứ sáu, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đổi mới công tác tuyên truyền, lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành.

Cuối cùng, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cải thiện khả năng ứng phó và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị trong ngành từ cấp Trung ương đến địa phương tổ chức, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ những tháng, quý đầu và cả năm 2025”.

Để thực hiện kế hoạch trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí nguồn lực phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đảm bảo triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiết kiệm, tránh hình thức.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyệt đối chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý vận tải, tổ chức giao thông, tuyên truyền, giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Toàn ngành gương mẫu chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hưởng ứng chủ đề năm 2025: "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".