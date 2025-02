Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng trong năm 2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024, cho thấy số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.

SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG TĂNG MẠNH

Tổng hợp báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố (trừ Hà Tĩnh), cho thấy năm 2024, trên toàn quốc đã xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động (tăng 892 vụ so với năm 2023), làm 8.472 người bị nạn (tăng 919 người).

Đây là thống kê ở cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Trong đó, có 675 vụ tai nạn lao động chết người, tăng 13 vụ so với năm 2023; số người chết vì tai nạn lao động là 727 người, tăng 28 người; 1.690 người bị thương nặng, giảm 30 người.

Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2024, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Phước, Long An, Thái Bình.

Đáng chú ý, năm 2024, nếu như ở khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người so với năm 2023, thì trong khu vực có quan hệ lao động lại tăng cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người.

Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người nhận được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người phổ biến là khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, dịch vụ, dệt may, da giày.

Nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người do người sử dụng lao động chiếm đến 46,91% tổng số vụ và 47,12% tổng số người chết.

Các lỗi phổ biến như: Do tổ chức lao động và điều kiện lao động; thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện chưa đầy đủ cho người lao động; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn.

Nguyên nhân do người lao động chiếm 22,88% tổng số vụ và 20,55% tổng số người chết. Cụ thể, do người lao động vi phạm quy trình, quy chuẩn an toàn lao động; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết bị an toàn được trang bị.

Còn lại là do các nguyên nhân khác như: Tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn lao động do người khác gây ra, khách quan khó tránh.

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2024 (như chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,...) là trên 42.565 tỷ đồng, tăng khoảng 26.208 tỷ đồng so với năm 2023.

Thiệt hại về tài sản trên 492 tỷ đồng, giảm khoảng 230 tỷ đồng so với năm 2023. Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 154.759 ngày, tăng khoảng 4.989 ngày so với năm 2023. Số ngày nghỉ bình quân tính trên 1 người lao động do bị tai nạn lao động là khoảng 19 ngày, giảm khoảng 3 ngày so với năm 2023.

SẼ TĂNG THANH TRA Ở CÁC LĨNH VỰC CÓ NGUY CƠ CAO VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Trong bối cảnh tình hình tai nạn lao động có xu hướng tăng, để chủ động phòng ngừa và hạn chế tình trạng này trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động cùng quan tâm, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Kiểm tra công tác an toàn lao động tại doanh nghiệp trong năm 2024. Ảnh: MOLISA.

Đối với các bộ, ngành, Bộ đề nghị chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, phối hợp với Bộ để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, khoáng sản, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy...

Bộ Y tế tăng cường triển khai hướng dẫn và đôn đốc việc thống kê tai nạn lao động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường, kiểm tra, chấn chỉnh việc quan trắc môi trường lao động.

Đối với các địa phương, cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp.

Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Cùng với đó, tăng cường tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, chú trọng chất lượng điều tra để kịp thời có giải pháp khắc phục, phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn.

Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với các doanh nghiệp, đề nghị tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại, cũng như tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị.