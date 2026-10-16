AEON đưa trung tâm thương mại 1.180 tỷ đồng vào vận hành, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

Với tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng, Dự án AEON Hải Dương chính thức đi vào vận hành đã ghi dấu cột mốc quan trọng, trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại thị trường Việt Nam.
Trong bức tranh chung, Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm, dự kiến được phân bổ tới 60% tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại Đông Nam Á trong giai đoạn từ nay đến 2030. Việc liên tục mở rộng nằm trong chiến lược: tăng gấp 3 lần quy mô doanh thu đến năm 2030 và kì vọng góp phần hiện đại hóa ngành bán lẻ tại Việt Nam.
Theo đó, với việc mở rộng đầu tư ra ngoài các đại đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn AEON đang linh hoạt hướng tới các đô thị địa phương bằng với nhiều mô hình bán lẻ đa dạng. Chiến lược này giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư, phù hợp với quy mô thị trường và sức mua, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa cuộc sống.
Trong quý 4/2026, AEON dự kiến ra mắt 4 trung tâm thương mại và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị mới, đánh dấu tốc độ mở rộng nhanh nhất của thương hiệu bán lẻ Nhật Bản kể từ khi hiện diện tại Việt Nam.
Đáng chú ý, Dự án AEON Hải Dương đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ cho khu vực phía Đông Hải Phòng, nỗ lực để phục vụ người tiêu dùng tại đây. Trong vòng 5 ngày đầu mở cửa, Trung tâm thương mại ghi nhận sức hút ấn tượng khi đón hơn 200.000 lượt khách hàng tới tham quan, mua sắm chỉ trong 5 ngày đầu mở cửa. Đồng thời, sự xuất hiện của trung tâm thương mại này cũng đã tạo ra khoảng 900 việc làm cho lao động tại chỗ.
Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ rằng người dân địa phương thường có thói quen đi Hà Nội vào cuối tuần để mua sắm. “Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu về một lối sống hiện đại đang ngày càng tăng cao,” ông nói. “Tuy nhiên, trong khu vực lân cận hiện chưa có cơ sở bán lẻ nào đủ sức đáp ứng nhu cầu lối sống hiện đại đó.”
AEON Hải Dương đang tích cực hợp tác với các nhà cung cấp để đưa nông sản, đặc sản địa phương vào hệ thống bán lẻ. Đại diện AEON cũng cho biết, AEON Việt Nam đang tích cực đàm phán với các nhà cung cấp mới tại khu vực. Thông qua gia tăng chủng loại sản phẩm địa phương trong hệ thống bán lẻ, AEON kì vọng đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế vùng cũng như thúc đẩy các ngành công nghiệp bản địa.
Trước đó, Hội thảo “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” đã được Sở Công Thương Hải Phòng kết hợp với AEON Việt Nam tổ chức vào ngày 8/7/2026, bước đầu kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương một cách ổn định, bền vững trên toàn hệ thống AEON.
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