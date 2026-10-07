AEON Hải Dương đi vào vận hành: Bước đi chiến lược tại khu vực Đồng bằng sông Hồng

Ngày 3/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức tổ chức Lễ khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

Lễ Khai trương TTTM AEON Hải Dương diễn ra với sự tham gia của các đại biểu. Nguồn: AEON Việt Nam.

Lễ Khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương được tổ chức với sự hiện diện của lãnh đạo chính quyền địa phương, Bộ Công thương và Đại sứ quán Nhật Bản.

Đây là Trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là dấu mốc đầu tiên trong việc đưa mô hình bán lẻ quy mô vừa đến Đồng bằng sông Hồng, hướng đến đầu tư lâu dài và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

MẮT XÍCH CHIẾN LƯỢC TRONG KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG BÁN LẺ ĐẾN 2030

Dự án Trung tâm thương mại AEON Hải Dương đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ đến năm 2030.

Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m² với 3 tầng nổi, kết hợp giữa khu vực bán hàng trực tiếp của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh. Nằm tại vị trí giao thông kết nối huyết mạch giữa Hà Nội và Hải Phòng, đây là mô hình Trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba của AEON tại Việt Nam (sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê).

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và hào hứng khi có cơ hội được đóng góp vào sự phát triển của một khu vực đầy tiềm năng như Hải Dương. AEON Hải Dương được phát triển theo định hướng “Thiên đường dành cho gia đình ba thế hệ”, trở thành điểm đến lý tưởng nơi ông bà, cha mẹ và con trẻ có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trọn vẹn cho cả gia đình. Để hiện thực hóa ý tưởng này, chúng tôi mang đến 5 “thế giới” trải nghiệm phong phú, nhằm đề xuất những phong cách sống mới cho người dân địa phương.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam. Nguồn: AEON Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng việc khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương sẽ mang lại sự tiện nghi, thuận lợi, niềm vui cũng như động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho người dân và người lao động tại địa phương, góp phần mang đến thêm nhiều sắc màu tươi mới và nụ cười rạng rỡ trong cuộc sống hàng ngày cho con người nơi đây.

ĐỊNH HÌNH MÔ HÌNH BÁN LẺ ĐA TIỆN ÍCH VỚI CHUỖI CUNG ỨNG ĐỊA PHƯƠNG

AEON Hải Dương được thiết kế trở thành "A Paradise for 3-Generation Families", tạo nên hệ sinh thái mua sắm – dịch vụ – giải trí khép kín và đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình 3 thế hệ.

Tầng 1 tập trung cho Thế giới Ẩm thực (Food World) với khu siêu thị thực phẩm chuẩn VietGAP, GLOBALG.A.P, khu Delica & Bakery 270 chỗ ngồi cùng các chuỗi F&B như Texas Chicken, Gong Cha, Long Wang, Thai Express, Gogi House. Tầng 2 và Tầng 3 phân bổ cho Thế giới Thời trang (Fashion World), Thế giới Sức khỏe & Làm đẹp (Beauty & Wellness World) với Glam Beautique, Thế giới Không gian sống (Living World) với HÓME CÓORDY, Kohnan, Mr. DIY, cùng Thế giới Trẻ em & Giải trí (Kids & Entertainment World) tích hợp Kids Republic, KID’S BOX JUMBO 1.000 m², GiGO và cụm rạp AEON Beta Cinema.

Cửa hàng chuyên doanh MY CLOSET tại TTTM AEON Hải Dương. Nguồn: AEON Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở chỉ số tăng trưởng thương mại, AEON Hải Dương nỗ lực giới thiệu rộng rãi các sản phẩm địa phương Trung tâm thương mại ưu tiên kết nối, đưa các sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại, giúp nâng cao giá trị thương mại cho doanh nghiệp và nhà cung cấp địa phương.

Với định hướng gắn kết cùng sự phát triển địa phương, dự án trực tiếp tạo ra khoảng 900 việc làm, ứng dụng công nghệ vận hành tiết kiệm năng lượng, tích hợp hạ tầng sạc xe điện EV, phủ xanh hơn 13.000 cây xanh và đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để hướng tới chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced và LOTUS.

Trong 5 ngày đầu tiên đi vào vận hành, AEON Hải Dương đã đón hơn 200 nghìn lượt khách ghé thăm. AEON Hải Dương đi vào hoạt động cho thấy tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn AEON trong hoạt động phát triển bán lẻ tại các đô thị vệ tinh. Trung tâm thương mại dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ những nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng địa phương về không gian mua sắm chất lượng Nhật Bản.