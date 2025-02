AGG dừng kế hoạch chào bán hơn 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo công bố trước đó, ngày 1/10/2024, HĐQT AGG đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25%, tương ứng chào bán 40.632.020 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 406,3 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán được dùng để cho mục đích trả nợ, vay ngân hàng và/hoặc đầu tư góp vốn vào công ty con - trong đó, công ty sử dụng 148 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng, giải ngân trong quý I hoặc quý II/2025; 68 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty con là CTCP Tư vấn AGI & HSR, giải ngân trong quý I hoặc quý II/2025; và còn lại 190,32 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Western City, giải ngân trong quý I hoặc quý II/2025.

Tuy nhiên đến ngày 19/2/2025, An Gia thông báo dừng triển khai phương án chào bán 40.632.020 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương đương tỷ lệ chào bán 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Lý do được công ty đưa ra nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông do tình hình thị trường chưa phù hợp để thực hiện chào bán và đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành.

Ngoài ra, trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vào một thời điểm khác phù hợp lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Về kết quả kinh doanh, AGG ghi nhận loại nhuận sau thuế quý 4/2024 đạt 47 tỷ, tăng 16,75% so với cùng kỳ. Lũy kế lợi nhuận năm 2024 đạt 298 tỷ đồng, tăng 169,65% so với cùng kỳ và vượt 19% so với kế hoạch năm là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng 124% - Trong khi đó, lợi nhuận trên BCTC công ty mẹ là lần lượt giảm 121,54% và 60,82% so với cùng tương ứng quý 4/2024 -57 tỷ, lũy kế đạt 131 tỷ đồng là do doanh thu tài chính giảm lần lượt -73,93% và -26,34% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu AGG gần đây dù phục hồi nhẹ nhưng cổ phiếu này vẫn đã giảm so với đỉnh 27.150 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 7/6/2024) thì nay chốt phiên ngày 20/2/2025, cổ phiếu AGG giảm còn 16.900 đồng/cổ phiếu.