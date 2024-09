Đầu tư Hải Phát tạm dừng phương án chào bán cổ phiếu để trả nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng tăng vốn điều lệ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HĐQT HPX đã thông nhất thông qua việc tạm dừng triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và phương án triển khai thực hiện đã được HĐQT triển khai theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Lý do tạm dừng được Hải Phát Invest đưa ra là nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông do tình hình thị trường không thuận lợi và đảm bảm tính khả thi của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



HĐQT công ty sẽ báo cáo việc tạm dừng đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo kế hoạch ban đầu, HPX có 304,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành và công ty dự kiến chào bán sẽ chào bán thêm 152,08 triệu cổ phiếu cho cổ đông để huy động hơn 1.500 tỷ đồng với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, triển khai trong năm 2024.



Trong đó, số tiền huy động, Hải Phát Invest dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); và còn lại 110,3 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, HPX ghi nhận lãi trên BCTC hợp nhất đạt 47,2 tỷ giảm 17,46% so với cùng kỳ (57,162 tỷ); lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 13,32% từ 52,922 tỷ xuống còn 45,871 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty chưa bàn giao sản phẩm cho người mua dẫn đến doanh thu và lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất giảm so với cùng kỳ.

Cũng tính đến ngày 30/6, công ty có hơn 321 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.622 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 20/9, giá cổ phiếu HPX đang dừng ở mức 5.150 đồng/cp.