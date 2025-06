Thanh khoản bùng nổ trong tháng 5 nhưng VN-Index tăng không tương xứng, chuyên gia nói gì?

Số liệu thống kê cho thấy, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 19.883 tỷ đồng trong tháng vừa qua, tăng 36,7% so với trung bình 5 tháng. Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 24.018 tỷ đồng trong tháng 5/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 21.672 tỷ đồng, giảm -6,9% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 30,1% so với trung bình 5 tháng trước đó.

Những phiên thanh khoản lên tới 1 tỷ USD cũng không phải hiếm có song thị trường bùng nổ không quá dữ dội. Vn-Index lên sát mốc 1.350 điểm lại quay đầu về lình xình vùng giá 1.300 điểm.

Nhận định về xu hướng này trong Talk show Phố Tài chính, ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), nói: Đúng là thanh khoản thị trường một số tháng vừa qua có cải thiện hơn so với gia đoạn cuối năm 2024 tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy thanh khoản giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị giao dịch toàn thị trường 5 tháng giảm 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 5 tháng qua, tháng 4 là tháng có thanh khoản tăng khá mạnh tuy nhiên điều này một phần đến từ sự điều chỉnh của thị trường chung do chịu tác động của thuế quan. Sau khi thị trường có nhịp giảm mạnh đưa giá nhiều cổ phiếu về mức thấp cùng với đó là những diễn biến đàm phán có sự tích cực đã thu hút được dòng tiền quay trở lại qua đó giúp cho VN-Index đã quay lại ngưỡng trước khi có sự kiện thuế quan xảy ra, thậm chí chỉ số VN30 còn vượt cao hơn so với giai đoạn đầu tháng 4/2025

Nếu chia theo mức độ vốn hóa, nhóm vốn hóa lớn đại diện là chỉ số VN30 vẫn là nhóm thu hút được nhiều tiền hơn cả, chiếm khoảng trên 50% giá trị giao dịch của toàn sàn HOSE. Tiếp theo là nhóm Midcap, trong khi đó dòng tiền vào nhóm các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ khá thấp và thậm chí có sự sụt giảm trong hai tháng gần đây.

Điều đấy phản ánh phần nào tâm lý của nhà đầu tư sau một giai đoạn chiết khấu khá mạnh, nhà đầu tư quan tâm chủ yếu vào những nhóm cổ phiếu lớn, các cổ phiếu ít bị tác động bởi chính sách thuế quan.

Về mặt từng nhóm ngành cụ thể, theo dữ liệu của SHS, có ba nhóm ngành lớn đại diện thu hút dòng tiền trên thị trường chủ yếu vẫn thuộc nhóm ngành ngân hàng, bất động sản và nhóm ngành cổ phiếu dịch vụ tài chính.

Ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Lý giải cho điều này có một số lý do sau: Đối với nhóm ngân hàng, giai đoạn quý 1 vừa rồi, kết quả tăng trưởng của nhóm này cũng vẫn duy trì được khá tốt.

Đối với nhóm bất động sản, kết quả kinh doanh quý 1 có sự đột biến so với cùng kỳ, đặc biệt là nhờ một số công ty có quy mô lớn. Thêm nữa, trong giai đoạn qua, Chính phủ cũng có nhiều chính sách để khai thông dòng vốn vào thị trường bất động sản như các chính sách liên quan đến tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, đường cao tốc, sân bay bằng vốn đầu tư công….

Đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, việc đưa hệ thống KRX vào vận hành từ ngày 5/5 đã tháo gỡ một trong những nút thắt trên tiến trình nâng hạng, qua đó mở ra kỳ vọng FTSE có thể sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường Secondary Emerging vào tháng 9 tới đây. Bên cạnh đó, dòng tiền trong giai đoạn vừa qua cũng có sự phân hóa khá mạnh trong từng ngành, thậm chí tập trung khá lớn vào một số các nhóm cổ phiếu riêng.

Trong khi đó đối với dòng tiền khối ngoại, trong 5 tháng vừa rồi, diễn biến của dòng tiền khối ngoại không tích cực khi vẫn duy trì đà bán ròng trên thị trường Việt Nam và liên tiếp trong 4 tháng đầu năm. Riêng trong tháng 5, khối này có giai đoạn mua ròng đầu tháng nhưng cuối tháng 5 lại quay trở lại bán ròng. Đấy cũng là yếu tố làm cho nhà đầu tư quan ngại hơn.

Hiện tại, chỉ số VN-Index đã quay lại ngưỡng trước khi có thông tin thuế quan, trong khi tác động của thuế quan hiện tại vẫn chưa thực sự rõ ràng vì tất cả quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam đều đang tích cực đàm phán.

Theo công bố mới nhất của S&P, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu trong tháng 5 đã có sự suy giảm liên tiếp trong hai tháng và đặc biệt ở các quốc gia đang phải gánh chịu thuế cao, ví dụ như Mexico, Canada, thậm chí PMI sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc cũng đều suy giảm.

Bối cảnh vĩ mô chung toàn cầu kém tích cực như vậy có thể tác động không tốt đến nền kinh tế Việt Nam do độ mở của nền kinh tế chúng ta là khá cao. Tỷ giá trong giai đoạn vừa rồi cũng có biến động khá bất lợi. Nếu tính từ đầu năm đến nay, so với đồng đô la Mỹ đồng Việt Nam đã mất giá khoảng hơn 2% so với mức mất giá 5% của năm 2024, đó cũng là một yếu tố tác động đến dòng tiền.

"Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục tích lũy ở quanh vùng hiện tại, tất nhiên có thể có một số nhịp điều chỉnh tuy nhiên nhịp điều chỉnh sâu khoảng trên dưới 20% như sự kiện thuế quan thời điểm tháng 4 có lẽ sẽ khó xảy ra, mà sẽ là các nhịp điều chỉnh ngắn và nhẹ hơn. Dự báo thị trường sẽ tích lũy ở vùng giá hiện tại để tiếp tục chờ thêm các yếu tố mới cũng như kết quả đàm phán thuế của Việt Nam với Mỹ", ông Hiển nhấn mạnh.